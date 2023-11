Perché l'ospedale al-Shifa è così centrale nel dibattito sulla guerra a Gaza

Per Israele, è la testimonianza del cinismo di Hamas nell'usare i civili, anche i più deboli, come scudi umani. I palestinesi, ma anche organizzazioni umanitarie e Onu, è la tragica prova dell'uso della forza eccessivo e contrario al diritto internazionale da parte dell'esercito di Tel Aviv a Gaza. Da qualunque parte lo si guardi, l'ospedale di al-Shifa, il più grande della Striscia, è diventato un simbolo di questa nuova guerra che sta infiammando il Medio Oriente.

Fondato nel 1946 durante il dominio britannico nel sito di una ex base militare, al-Shifa è diventato progressivamente un punto di riferimento sanitario fondamentale per questo pezzo di territorio. Nel 1967, gli israeliani presero il controllo della struttura e negli anni '80 avviarono la sua espansione fino alle dimensioni moderne, ristrutturando in chiave moderna un ospedale che portava ancora i segni dell'epoca coloniale. Gli Stati Uniti finanziarono i lavori. La modernizzazione della struttura si interruppe nel 1994, quando i palestinesi issarono la loro bandiera su al-Shifa. Nel 2007, Hamas prese il controllo della Striscia e di conseguenza anche dell'ospedale.

Già in passato, Israele accusò l'organizzazione terroristica di usare al-Shifa come base strategica per le sue operazioni contro Tel Aviv, e negli anni, e anche in questi giorni, sono state sbandierate presunte prove a sostegno di questa tesi, tra cui quella della presenza di tunnel sotterranei sotto l'ospedale. Ma nessuna di queste prove ha mai chiarito veramente il ruolo di al-Shifa rispetto alle operazioni di Hamas. Di certo c'è che Hamas controlla il ministero della Sanità di Gaza, ma questo non implica che il personale sanitario nelle strutture della Striscia sia al suo servizio. "Hamas è una delle fazioni" presenti all'interno del sistema sanitario di Gaza, ma "alcuni di noi sono allineati con Fatah, altri sono indipendenti", ha affermato in questi giorni Ahmed al-Kahlot, direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord della Striscia. "Più di ogni altra cosa, siamo professionisti medici", ha aggiunto.

Anche se fosse una base di Hamas, non è detto che questo autorizzi l'Idf, l'esercito israeliano, a usare la forza mettendo in pericolo la vita dei pazienti, tra cui decine di neonati prematuri. "Gli ospedali godono di protezioni speciali ai sensi del diritto internazionale umanitario - ricorda l'Agi - Queste restrizioni possono essere parzialmente revocate se la base viene utilizzata per scopi militari, ma ci sono ancora numerosi fattori che Israele deve considerare, incluso il fatto che il rischio potenziale per i civili ricoverati nell'ospedale sia proporzionato all'obiettivo militare che si potrebbe raggiungere dall'azione". È questo il punto sollevato dalle Nazioni Unite come da Amnesty international non solo su al-Shifa, ma sull'intera operazione di Israele a Gaza dopo l'attacco del 7 ottobre: la proporzionalità tra il legittimo diritto di Tel Aviv a difendersi da chi ha perpetrato un terribile attentato terroristico (a danno degli stessi civili), e le conseguenze per la popolazione civile e innocente dell'attuazione pratica di tale diritto.

L'Idf, per ora, tira dritto sulla sua strada. Mercoledì sera, è stata condotta "un'operazione mirata nell'ospedale di al-Shifa", ha annunciato il maggiore generale Yaron Finkelman, capo delle operazioni militari israeliane a Gaza. Hamas ha riferito che i bulldozer israeliani hanno "distrutto parti dell'ingresso Sud" dell'ospedale. Testimoni oculari hanno descritto le condizioni all'interno della struttura come orribili, con procedure mediche eseguite senza anestesia, famiglie con scarso cibo o acqua che vivono nei corridoi e il fetore di cadaveri in decomposizione che riempie l'aria. Tre bambini nati prematuri sarebbero morti a causa dell'assedio, secondo quanto denunciato dai medici dell'ospedale. Per le Nazioni Unite, all'interno di al-Shifa ci sono circa 2.300 persone tra pazienti, personale e civili sfollati.

