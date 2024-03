Pubblicano il video della lite tra una donna senza velo e un religioso: vengono arrestati

Quattro persone sono state arrestate in Iran per aver diffuso in rete il video di una lite, avvenuta all'interno di una struttura sanitaria, tra una donna senza velo e un religioso sciita. La notizia dell'arresto è stata confermata dalle autorità iraniane. Il procuratore di Qom, Hassan Gharib, ha fatto sapere che "sono stati identificati e arrestati quattro dei principali responsabili di questo atto criminale" e ha poi denunciato le tensioni e lo scontro esploso nella struttura sanitaria". Secondo il procuratore, spiega l'agenzia iraniana Mehr, le immagini sarebbero state inviate a Iran International, media con sede a Londra e legato all'opposizione.

Fatto che sta che il filmato è finito anche sui social ed è diventato virale. L'episodio è andato in scena la settimana scorsa in un ambulatorio a Qom, seconda città santa della Repubblica Islamica in cui è obbligatorio per le donne l'uso del velo. Nel filmato si vede una donna che si avvicina a un religioso accusandolo di averle scattato una foto senza permesso mentre lei era in attesa in un corridoio della struttura, senza indossare il velo islamico. Dopo l'intervento di alcune persone - tra cui diverse donne - nell'ambulatorio scoppia un'animata discussione e alla fine il religioso si allontana.