Putin rimuove il 'generale Armageddon' Surovikin, era vicino agli insorti Wagner

La Russia ha rimosso dal suo ruolo, Sergei Surovikin, il generale a cui era stata affidata la gestione l'invasione dell'Ucraina. Il militare, sospettato di essere complice di Yevgeny Prigozhin, nel tentativo di insurrezione dei mercenari Wagner di giugno, non sarà più capo delle forze aerospaziali del Paese. Insignito della massima onorificenza militare russa, l'ordine di San Giorgio, Surovikin sarebbe la più alta figura militare della nazione a perdere il suo posto per l'ammutinamento del 23-34 giugno, che secondo il presidente Vladimir Putin avrebbe potuto far precipitare la Russia in una guerra civile. Il capo di Wagner, Prigozhin, che ha guidato la rivolta, rimane in libertà ed è anche tornato a pubblicare video che mostrano che è ancora operativo e alla guida dei mercenari. I due uomini che il capo della compagnia militare invece voleva rovesciare, il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il Capo di Stato maggiore Valery Gerasimov, restano al loro posto.

Come riporta la Reuters, un tempo comandante dell'intero sforzo bellico russo in Ucraina, Surovikin non è stato licenziato pubblicamente, ma l'agenzia di Stato russa Ria ha citato una fonte anonima: "L'ex capo delle Forze aeree e spaziali russe Sergei Surovikin è stato ora sollevato dal suo incarico, mentre il colonnello generale Viktor Afzalov, capo dello Stato maggiore dell'Aeronautica, agisce temporaneamente come comandante in capo dell'Aeronautica". A giugno, funzionari statunitensi dissero alla Reuters che Surovikin aveva sostenuto Prigozhin, ma non si sapeva con certezza se avesse appoggiato la ribellione. Di fatto la sua ultima apparizione pubblica risale al 24 giugno, il secondo e ultimo giorno dell'ammutinamento, quando è apparso in quello che sembrava un video accuratamente gestito. Visibilmente teso e senza insegne, esortò Prigozhin a porre fine alla marcia su Mosca.

Dopo l'ammutinamento alcuni organi di informazione e fonti russe hanno affermato che Surovikin, che è stato spesso elogiato pubblicamente da Prigozhin nel periodo precedente la rivolta, fosse indagato per una possibile complicità nell'ammutinamento. La settimana scorsa alcuni canali Telegram, ritenuti vicini ai servizi di sicurezza russi, avevano riferito che Surovikin si trovava in una sorta di "arresti domiciliari". Il personaggio televisivo Ksenia Sobchak ha notato che il generale non era in contatto con i suoi parenti. "Dicono che sia stato sollevato dal suo incarico il 18 agosto con un decreto. La famiglia non ha ancora avuto contatti con lui", ha scritto su Telegram.

Surovikin si è guadagnato il soprannome di "Generale Armageddon" durante l'intervento militare della Russia in Siria per le tattiche brutali che vi ha impiegato. Lo scorso ottobre è stato messo a capo delle operazioni militari russe in Ucraina, ma a gennaio questo ruolo è passato al generale Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore, e Surovikin è stato nominato vice di Gerasimov.

Continua a leggere su Today.it