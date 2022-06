I rapporti tra Cina e Russia sono tesi

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, la Cina ha mantenuto un atteggiamento ondivago. L’ambiguità strategica della Cina comincia ad irritare la Russia. Come riporta il Washington Post, nelle ultime settimane, durante i colloqui con Pechino, i funzionari russi hanno esercitato pressioni per ottenere un maggiore sostegno, chiedendo alla Cina di essere all'altezza della sua affermazione di una partnership "senza limiti" fatta settimane prima dell'inizio della guerra in Ucraina.

In almeno due occasioni, secondo il quotidiano statunitense, Mosca ha fatto pressione su Pechino affinché offrisse nuove forme di sostegno economico. Descrivendo il clima dello scambio “teso”, la fonte anonima ha spiegato che le richieste includevano il mantenimento di "impegni commerciali" presi precedentemente all'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio e il sostegno finanziario e tecnologico - ora sanzionato dagli Stati Uniti e da altri Paesi -, nonostante le sanzioni internazionali. "Quello che la Cina sta cercando di fare è stare con la Russia, segnalare pubblicamente la neutralità e non essere compromessa finanziariamente", ha detto il funzionario statunitense. "Molti di questi obiettivi sono contraddittori. È difficile realizzarli allo stesso tempo".

Ma la leadership cinese si muove con cautela e resiste alle pressioni russe per proteggersi dalle conseguenze politiche ed economiche delle sanzioni occidentali applicate alla Russia. La Cina ha infatti impedito alle compagnie russe di far volare i jet di linea di proprietà straniera nel suo spazio aereo per impedire di violare le sanzioni delle Nazioni Unite relative all’impiego di velivoli acquistati all’estero. Il presidente cinese Xi Jinping non vuole rischiare di essere danneggiato a sua volta dalla guerra lanciata dal suo omologo Vladimir Putin, nonostante la partnership "senza limiti".