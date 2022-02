Si combatte a Chernobyl: "Rischio catastrofe nucleare"

C'è anche Chernobyl tra i campi di battaglia su cui infuria lo scontro tra le forze armate russe e ucraine. La centrale nucleare disarmata è stata colpita durante i combattimenti, come riferito alla Nbc dal consigliere del ministero dell'Interno di Kiev: "Negli scontri è stato distrutto un impianto di stoccaggio di scorie nucleari". Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha definito l'attacco russo alla centrale di Chernobyl "una dichiarazione di guerra contro l'intera Europa''.

Secondo quanto riportano i media locali, le truppe russe hanno fatto irruzione sul territorio ucraino attraverso la Bielorussia, entrando così nella zona di Chernobyl: "La Guardia Nazionale, che presidia l'impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi pericolosi, sta resistendo Se gli attacchi dell'artiglieria russi distruggessero l'impianto di stoccaggio delle scorie nucleari, la polvere radioattiva potrebbe coprire i territori dell'Ucraina, della Bielorussia e dell'Unione Europea".

"Rischio catastrofe nucleare"

Un eventuale incidente all'impianto nucleare potrebbe avere delle terribili conseguenze. A lanciare l'allarme sono i medici, americani e russi, dell'International Physicians for the prevention of nuclear war (Ippnw) in un documento pubblicato online: "Una catastrofe umanitaria per i rischi di combattimenti vicino gli impianti nucleari" dell'Ucraina e "dell'escalation verso una guerra nucleare".

Secondo Linda Pentz Gunter, fondatrice di Beyond Nuclear: "Non importa la genesi, la causa o chi ha iniziato cosa, la realtà è che ci sono 15 reattori nucleari operativi in Ucraina - ricorda - Se i reattori si trovano nel mezzo di un conflitto o di una guerra, non possono essere semplicemente abbandonati. Questo ci impone di evitare con urgenza questa possibilità". Secondo gli esperti, "la guerra potrebbe portare ad un disastro simile o peggiore del crollo del reattore di Chernobyl del 1986". Olga Mironova, cardiologa di Mosca e presidente dell'Ippnw russa, lancia un appello a tutte le parti in conflitto "per un passo indietro prima del baratro" e a "perseverare con gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni e negoziare una soluzione pacifica".