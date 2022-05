Il soldato-bambino russo che ha ucciso un civile in bicicletta: "Sì, sono colpevole"

Ha preso il via ufficialmente a Kiev il processo a carico del sergente russo Vadim Shyshimarin, il primo a essere formalmente accusato di crimini di guerra in Ucraina per aver sparato a un civile disarmato. L'udienza preliminare si è svolta il 13 maggio nel tribunale di Kiev. Shyshimarin rischia l'ergastolo. Il giovanissimo sergente di 21 anni, ribattezzato "soldato-bambino" sulla stampa internazionale, ha confessato l'uccisione di un uomo di 62 anni nel villaggio di Chupakhivka, nella regione di Sumy, nella zona nord-orientale dell'Ucraina.

Il primo soldato russo a processo per crimini di guerra si è dichiarato colpevole

Alla domanda in aula se fosse colpevole delle accuse, inclusi crimini di guerra e omicidio premeditato, il sergente ha risposto "sì". Nella sua prima apparizione in aula, oggi, il sergente è intervenuto brevemente per confermare la sua identità e spiegare di aver compreso le accuse a suo carico. Vadim, fino a pochi giorni fa al comando dell'unità 32010-quarta divisione carri della guardia Kantemirovskaja, regione di Mosca, si è presentato in tribunale con la testa rasata e lo sguardo basso, nella gabbia di vetro degli imputati.

In base alla ricostruzione dell'accusa, Shyshimarin avrebbe ucciso a colpi di arma da fuoco un civile disarmato di 62 anni che era in bicicletta e parlava al telefono. Il soldato avrebbe sparato con un Ak-74, un fucile d'assalto, dal finestrino della sua auto. Secondo i pm, gli sarebbe stato ordinato di "uccidere il civile per evitare che lo denunciasse ai difensori ucraini". Il crimine sarebbe stato commesso a qualche decina di metri dall'abitazione dell'uomo, il 28 febbraio scorso.