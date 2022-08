La Svizzera si prepara a una carenza di gas

Anche la Svizzera percorre la strada del razionamento energetico sulla falsa riga della Germania. Come Berlino, Berna ha deciso di fissare, per il semestre invernale (ottobre 2022-marzo 2023), un obiettivo volontario di risparmio di gas del 15%.

La federazione svizzera ha scelto di alzare gli scudi per proteggersi dalle ripercussioni di uno stop ai flussi energetici imposti dalla Russia, in risposta alle sanzioni occidentali. In questo settore, infatti, la Svizzera è totalmente dipendente dalle importazioni europee e una riduzione delle forniture a livello europeo si ripercuoterebbe direttamente sul Paese.

Secondo l'esecutivo, una parte essenziale dei risparmi dovrà essere ottenuta tramite una riduzione volontaria dei consumi delle economie domestiche, dell'industria, dei servizi e dell'amministrazione pubblica. Ulteriori economie possono essere conseguite tramite la commutazione volontaria, dal gas al petrolio, di impianti a doppio combustibile.

Per dare il buon esempio, l'amministrazione federale sta preparando una serie di misure. Concretamente si tratta ad esempio di ridurre la temperatura negli edifici, di spegnere apparecchi e computer il cui funzionamento non è strettamente necessario e ridurre l'impiego di elettrodomestici personali che consumano corrente.

È anche al vaglio la possibilità, in caso si penuria di energia, di riunire diverse sedi dell'Amministrazione federale allo scopo di riscaldare un minor numero di locali e di aumentare, a titolo complementare, la quota di persone che lavorano da casa.

A fine agosto verrà inoltre lanciata una campagna che illustrerà come, grazie a misure attuabili rapidamente, la popolazione e l'economia possono contribuire a ridurre il consumo energetico. Un grado in meno di riscaldamento consente ad esempio di risparmiare il 5-6% di energia.