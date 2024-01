Elezioni a Taiwan, vince il democratico Lai. Ecco come potrebbe reagire la Cina

"Voglio ringraziare il popolo taiwanese per aver scritto un nuovo capitolo nella nostra democrazia". Queste le prime parole pronunciate da William Lai, il candidato vincitore delle elezioni presidenziali a Taiwan che sfida la Cina. Pechino lo percepisce come una figura più "radicale" della presidente uscente Tsai, a causa delle sue passate dichiarazioni esplicitamente a favore di una indipendenza di Taiwan.

"Taiwan ha ottenuto una vittoria per la comunità delle democrazie - ha aggiunto il candidato autonomista del Partito democratico progressista -. Abbiamo dimostrato quanto teniamo alla democrazia, manterremo la pace". Si tratta di un risultato storico per il Paese: Lai ha ottenuto per la prima volta un terzo mandato presidenziale consecutivo. Ora come reagirà la Cina?

Riflettori puntati sulla Cina: come reagirà?

William Lai, il candidato autonomista del Partito democratico progressista (Dpp) e attuale vice presidente ha vinto le elezioni a Taiwan. Il candidato del principale partito d'opposizione e filo-Cina, il Kuomintang, Hou Yu-ih, ha ammesso la sconfitta così come l'altro rivale, Ko Wen-je del Tpp.

Con oltre il 90% delle schede scrutinate, Lai ha superato i 5 milioni di preferenze, oltre il 40% dei voti. Secondo le prime stime l'affluenza è stata da record, superando il 70%.

Lai potrà festeggiare il risultato assieme ai suoi sostenitori solo quando sarà terminato ufficialmente lo spoglio. Riflettori puntati sul discorso della vittoria.

Quello di oggi è un voto molto importante non solo per Taiwan ma per tutto il mondo visto che determinerà la stabilità regionale dell'isola che si trova nell'oceano Pacifico e che la Cina rivendica come propria. Gli Stati Uniti stanno osservando con molta attenzione lo spoglio poiché la proclamazione del nuovo leader di Taipei potrebbe dare a Pechino il pretesto per un'ondata di manovre militari. Ma il rapporto con Pechino non è l'unico problema, molti taiwanesi sono più preoccupati per le questioni interne (lo abbiamo spiegato qui).

Ue preoccupata per possibili tensioni

"La pace e la stabilità nello stretto di Taiwan sono elementi chiave per la sicurezza e lo sviluppo nella regione e a livello globale", scrive l'Ue in una nota congratulandosi con Taipei per la partecipazione della popolazione alle elezioni.

Non nasconde però le preoccupazioni "per le crescenti tensioni nell'area e si oppone a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiamento dello status quo. La pace e la stabilità nello stretto di Taiwan - sottolinea l'Ue - sono elementi chiave per la sicurezza e lo sviluppo nella regione e a livello globale".