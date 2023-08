Violento terremoto in Cina, magnitudo 5.7: crollati oltre 100 edifici

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata nella notte nel nordest della Cina, con epicentro al confine tra le province dello Shandong e dello Hebei. La città più vicina all'epicentro è quella di Dezhou, con una popolazione di oltre 5,7 milioni di abitanti. Ma la scossa è stata avvertita fino a Pechino e a Shanghai, a circa 800 chilometri di distanza. Successivamente alla scossa più forte ne sono state già registrate una sessantina di assestamento. Secondo i dati forniti dall'Usgs (US Geological Survey), la scossa più intensa è stata avvertita (alle 2.34 ora locale, le 20.34 di ieri in Italia: decine di persone ferite e oltre 100 gli edifici crollati, tra case e palazzi. Un bilancio purtroppo ancora provvisorio.

L'emittente statale Cctv parla di 32 feriti e 126 edifici crollati a causa del terremoto, mentre i filmati mostrato il personale di soccorso in uniforme rossa che marciava davanti alle tende di pronto soccorso che sono state allestite su un campo di atletica della scuola, circondato da edifici apparentemente non danneggiati. "Sono crollati solo alcuni vecchi edifici sporchi che erano disabitati", ha detto la Cctv, mostrando filmati di pile di mattoni sbriciolati tra edifici non danneggiati e pezzi di muro esterno strappati da una casa ancora in piedi.

"Alcuni muri perimetrali del cortile sono crollati e sono stati danneggiati", ha riferito la tv di stato. Le infrastrutture idriche e di comunicazione funzionano normalmente nell'area, ma centinaia di collegamenti ferroviari sono stati sospesi a partire da domenica mattina. Il Ministero della gestione delle emergenze ha avviato una risposta di livello quattro inferiore dopo il terremoto e ha inviato una squadra per eseguire operazioni di soccorso nello Shandong. Intanto sui social sono stati pubblicati diversi filmati che mostrano gli istanti in cui è avvenuta la forte scossa.

