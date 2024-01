Violento terremoto nel giorno di Capodanno: allerta tsunami in Giappone

Un fortissimo terremoto è stato registrato nel giorno di Capodanno in Giappone. La terra ha tremato nella zona di Noto, una penisola nella prefettura di Ishikawa, nell'ovest del paese. Secondo le prime stime la scossa registrata è stata di magnitudo 7,5 ed è stata sentita anche a Tokyo. Il sisma è avvenuto alle 16.10 (ora locale) quando in Italia erano le 8.10 a una profondità di 9-10 km. Poco dopo nella stessa zona c'è stato un altro terremoto di magnitudo 6.2.

Al momento non ci sono notizie di vittime, ma le autorità hanno emesso un'allerta tsunami per le prefetture di Ishikawa, Niigata, Toyama, Yamagata, Fukui e Hyogo. Secondo i media giapponesi si temono onde alte fino a cinque metri.

Le autorità stanno facendo evacuare la costa. "Onde altissime si stanno avvicinando alle coste. Evacuare immediatamente. Le onde possono colpire ripetutamente. Continuare l'evacuazione finché tutti gli avvertimenti non saranno rimossi", è l'allerta pubblicata dall'emittente nazionale Nhk. E ancora: "Se vi trovate nelle zone colpite, state lontani dalle coste e dalle foci dei fiumi che potrebbero straripare. Continuare l'evacuazione finché tutti gli avvisi non saranno revocati".

Sui social circolano già diversi video che documentano l'evento.

