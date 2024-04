Terremoto di magnitudo 4.8 in New Jersey: trema anche New York

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 aprile, in New Jersey, negli Stati Uniti. Secondo i dati diffusi dall'Us Geological Survey, l'epicentro del sisma è stato localizzato a circa sei chilometri da Whitehouse station, a una profondità di cinque. Il sisma, avvenuto intorno 10.23 locali, ha colpito diversi stati sulla costa orientale: New York, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Delaware.

Terremoto di magnitudo 4.8 negli Stati Uniti

Il sindaco di New York Eric Adams è stato informato sul terremoto che è stato avvertito anche a New York. "Secondo le prime indicazioni non ci sono stati danni, ma stiamo valutando l'impatto", ha spiegato il portavoce di Adams, Fabien Levy. A fornire news tranquillizzanti anche l'Empire State Building: dal profilo X del grattacielo, il messaggio: "Sto bene".

I AM FINE — Empire State Building (@EmpireStateBldg) April 5, 2024

Le autorità dell'aviazione americane hanno bloccato temporaneamente gli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.

Come confermato dal portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, il presidente Joe Biden è stato informato del sisma e il suo staff è in contatto costante con le autorità locali che stanno gestendo l'emergenza.