Trentenne seduce sopravvissuto all'Olocausto e gli ruba quasi 3 milioni di dollari

Andava avanti da anni la frode orchestrata da Peaches Stergo, la 36enne americana che ha ammesso di aver sottratto 2,8 milioni di dollari a un 87enne sopravvissuto all'Olocausto. La donna, residente in Florida, ha conosciuto la sua vittima nel 2017 attraverso un sito d'incontri. L'uomo, sopravvissuto a un campo di concentramento nazista, "cercava solo compagnia", si legge nel resoconto del caso. La truffatrice, attraverso una serie di richieste e raggiri, è riuscita a sottrargli tutti i risparmi accumulati negli ultimi decenni, portandolo persino a perdere la casa.

Stergo, nel mentre, sperperava le somme nei lussi più disparati, come una macchina Corvette, vacanze in hotel della catena Ritz Carlton, acquistando migliaia di abiti firmati e alcuni orologi Rolex. Secondo la ricostruzione del dipartimento di Giustizia Usa, la prima richiesta della donna consisteva in un prestito per pagare il suo avvocato che, secondo quanto affermava, si rifiutava di sbloccare un risarcimento per presunte lesioni che la truffatrice sosteneva di aver subito. Dopo che la vittima ha mandato i primi soldi, Stergo ha affermato che il risarcimento era stato erogato sul suo conto sulla Td Bank, circostanza poi smentita dalle autorità Usa.

"Nei successivi quattro anni e mezzo, Stergo ha continuato a mentire", ha affermato il procuratore Damian Williams. "Ha ripetutamente chiesto alla vittima di depositare denaro sui suoi conti bancari. Ha affermato che, se non l'avesse fatto, i suoi conti sarebbero stati congelati e l'uomo non sarebbe mai stato rimborsato. In totale, la vittima ha emesso 62 assegni per oltre 2,8 milioni di dollari, che sono stati depositati su uno dei due conti bancari di Stergo", si legge ancora nella ricostruzione.

A sostegno della frode, la donna aveva creato un falso account di posta elettronica dal quale inviava mail fingendosi un dipendente della Td Bank.

Dopo essere stata scoperta dall'Fbi, Stergo ha ammesso la propria colpevolezza accettando di pagare 2.830.775 dollari a titolo di risarcimento alla vittima, insieme alla cessione di oltre 100 articoli di lusso acquistati con i proventi della maxi frode, a partire da orologi Rolex, borse e capi abbigliamento firmati e grandi quantità di oro e gioielli. Per la frode telematica, Stergo rischia ora una pena massima di vent'anni di carcere. La sentenza del giudice è prevista per il prossimo 27 luglio.