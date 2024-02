Trump: "Incoraggerei la Russia a fare quel che vuole dei paesi Nato che non pagano"

L'ex presidente Donald Trump durante un comizio elettorale, ha ricordato che quando ricopriva l'incarico aveva detto ai leader dei paesi della Nato che avrebbe "incoraggiato" la Russia "a fare quello che diavolo voleva" nei confronti dei paesi che non avevano pagato il dovuto all'alleanza per la difesa. Lo scrive il New York Time riferendosi a quanto dichiarato ieri da Trump. L'ex presidente non ha chiarito se poi avesse mai avuto intenzione di dare seguito alla minaccia ma le sue parole, riportate in occasione di un evento di campagna elettorale tenuto nella Carolina del Sud, hanno già innescato non poca preoccupazione tra gli stati membri della Nato.

Mentre negli Usa si discute di nuovi aiuti all'Ucraina, l'ex presidente ha ripetutamente affermato che non è giusto impegnare gli Stati Uniti a difendere gli altri 30 Paesi membri della Nato. L'osservazione di Trump arriva dopo che i repubblicani del Senato hanno respinto un disegno di legge bipartisan che avrebbe incluso nuovi fondi per l'Ucraina, oltre ad aiuti per Israele, insieme a riforme per affrontare la crisi al confine tra Stati Uniti e Messico. La Casa Bianca ha risposto alle affermazioni di Trump, sottolineando gli sforzi del presidente Joe Biden per rafforzare le alleanze nel mondo.

Ma la preoccupazione, anche in chiave strategica aumenta. Donald Trump ha da sempre dichiarato che con lui il conflitto tra Russia e Ucraina finirebbe in un giorno: "Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima ancora di entrare in carica" aveva affermato nel corso di un altro comizio. Una provocazione che era stata subito stigmatizzata dal presidente ucraino: "Se può davvero fermare la guerra in un giorno, venga a Kiev e lo faccia". Perché la linea dei repubblicani, incoraggiata da Trump, è per il momento quella di frenare nuovi stanziamenti di armi e aiuti a Kiev. Una risoluzione da cui Putin trae giovamento: a distanza di due anni dallo scoppio del conflitto, la Russia continua ad avanzare su tutti i fronti.