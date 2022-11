Ucraina al buio e con venti gradi sotto zero: l'inverno più lungo

A Kiev le luci rimarranno accese per 2-3 ore per i cittadini fino a quando la quantità di elettricità non verrà aumentata. A dirlo Dmytro Saharuk, direttore esecutivo della società energetica privata ucraina Dtek, stando a quanto riporta Kyiv Indipendent. Tutte le infrastrutture critiche della città al momento sono state ripristinate e circa il 30% degli ucraini in città dispone di elettricità. "Accenderemo le luci a poco a poco, dando luce per 2-3 ore alla volta, fino a quando la quantità di elettricità fornita a Kiev non sarà aumentata", ha detto Saharuk. Una volta stabilizzato il sistema, Dtek passerà ai programmi di interruzione programmata che erano in vigore fino a mercoledì mattina. In ogni caso, sarà un inverno lunghissimo in Ucraina.

Un'immagine della Nasa che mostra l'Europa vista dallo Spazio evidenzia il "buco nero" ucraino. Un intero Paese senza corrente. Sembra quasi un secondo Mar Nero.

In Ucraina milioni di persone sono in pericolo a causa dei massicci blackout causati dagli attacchi alle infrastrutture che stanno avendo un impatto anche sull'operatività delle strutture sanitare e sull'accesso alle cure mediche per la popolazione. "I massicci blackout in tutta l'Ucraina causati dagli attacchi alle infrastrutture energetiche stanno mettendo in pericolo milioni di civili. Questi attacchi alle infrastrutture essenziali sono inaccettabili", ha dichiarato Christopher Stokes, capomissione di Medici senza Frontiere in Ucraina. "Con l'arrivo dell'inverno e l'abbassamento delle temperature, questo avrà un impatto sulla popolazione delle aree vicine e lontane dal fronte, che già da 9 mesi vive in condizioni molto difficili. Migliaia di persone che già vivevano in case danneggiate dal conflitto si trovano ora ad affrontare le rigide temperature che in alcune aree del paese possono raggiungere anche -20°C. I tagli all'energia e le interruzioni dell'erogazione dell'acqua influenzeranno anche l'accesso della popolazione all'assistenza sanitaria, poiché gli ospedali e i centri sanitari faranno fatica a funzionare".

L'Ucraina non si farà mettere in ginocchio dalla strategia russa di distruggere le infrastrutture del Paese: lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato dal quotidiano britannico Financial Times. "Dobbiamo riconquistare tutti i territori, perché credo che quando non vi è diplomazia la via è quella del campo di battaglia. Quando non si riesce a riconquistare i territori, la guerra sarà semplicemente congelata, è solo questione di tempo prima che riprenda", ha spiegato. Commentando le incursioni russe sulle centrali elettriche, Zelensky ha sottolineato come sia "il genere di incidenti che non succedeva da no so quanti anni, forse 80 o 90: un Paese sul continente europeo rimasto senza luce". "Questa è una guerra di resilienza, di forza, di chi si dimostrerà più forte" ha insistito Zelensky, che ha chiesto ai Paesi occidentali di fornire un maggior numero di sistemi di difesa antiaerea.