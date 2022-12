Inizia la battaglia di Melitopol: Kiev distrugge ponte chiave tra la Crimea e il Donbass

Dopo Kherson, l'Ucraina punta adesso alla liberazione di Melitopol, città nel sud est del Paese occupata dalla Russia e considerata uno snodo strategico tra la Crimea e il Donbass per i rifornimenti delle forze di Mosca. Secondo quanto mostra un video diffuso dall'esercito di Kiev, un ponte chiave fuori Melitopol, che attraversa il fiume Molochna, è stato pesantemente bombardato, sembra con dei razzi Himar. Due sostegni sono stati danneggiati durante l'attacco e la campata risulta parzialmente crollata, rendendo il ponte inutilizzabile al traffico militare pesante, sostengono fonti ucraine.

An explosion damaged the bridge in occupied Melitopol (Zaporizhzhia Oblast) last night.



Ukrainian Army continues targeting Russian ground lines of communication on the southern front. Melitopol is a key logistics hub that leads to occupied Crimea.

