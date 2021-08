I talebani avrebbero condannato a morte il fratello di un traduttore afgano, che ha lavorato per le truppe Usa. L'uomo - secondo una lettera ottenuta dalla Cnn - è accusato di aver aiutato i soldati Usa e di aver protetto il fratello nella fuga. È solo un esempio di come i talebani stanno minacciando direttamente gli afgani che hanno collaborato con gli Usa o i loro familiari che hanno agevolato la loro fuga dopo la presa di Kabul da parte dei talebani.

Intanto è ogni giorno più difficile lasciare il paese dove migliaia di persone si accalcano ai cancelli dell'aeroporto di Kabul cercando di varcare i cancelli. Sul ritiro delle forza Usa e Nato pende l'ultimatum dei talebani che hanno spiegato come se entro il 31 agosto non sarà completato il ritiro (come previsto dagli accordi di Doha) ci saranno delle conseguenze.

Ma il tempo stringe e il Pentagono ha consigliato il presidente Usa Joe Biden di decidere entro oggi se prorogare l'evacuazione dall'Afghanistan sfidando i talebani. Una decisione che con ogni probabilità verrà presa oggi durante il G7 straordinario. I consiglieri militari hanno detto alla Casa Bianca che la decisione deve essere presa entro oggi martedì 24 agosto, per avere sufficiente tempo per ritirare i 5.800 soldati ancora dispiegati in Afghanistan, con i loro mezzi e armamenti. Se il presidente deciderà di rispettare il termine del 31 agosto, i militari Usa cercheranno di evacuare quante più persona prima del ritiro completo. Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha detto che i militari stanno comunque lavorando con la scadenza del 31 agosto in testa. "Questa è la missione che ci è stata assegnata dal comandante in capo, questo è quello che stiamo cercando di fare", ha detto Kirby ai giornalisti.