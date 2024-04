Venti da record: così camion e roulotte vengono scaraventati giù da un ponte

Un'eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sul Sudafrica e, in particolare sulla regione della capitale, Città del Capo. Diverse aree sono state devastate da una forte tempesta nel corso del weekend. I forti venti hanno estirpato alberi dal terreno e danneggiato parecchi edifici, compresi scuole e ospedali. E due incidenti terrificanti, diventati immediatamente virali in rete, si sono verificati su un tratto autostradale a pochi chilometri di distanza da Città del Capo.

Nel primo incidente un camion è stato spazzato via dalle potenti folate di vento ed è caduto sul lato del ponte. Il video è stato ripreso da un'automobilista che seguiva il tir.

Nel secondo caso è stato un camper a prendere letteralmente il volo per le fortissime correnti che, come si può vedere nel video sotto, hanno fatto registrare molti disagi sulle strade, ma non solo.

Miracolosamente nessuno dei conducenti, e dei passeggeri dei due veicoli, sembra aver perso la vita, almeno secondo quanto riferiscono i media locali. Le autorità intanto sono corse ai ripari: dopo aver chiuso il tratto autostradale dove si sono verificati i due incidenti oggi, lunedì 8 aprile, tutte le scuole della regione di Città del Capo sono rimaste chiuse a causa del maltempo.