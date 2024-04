Terremoto a Taiwan: il video impressionante della piscina come un mare in tempesta

Un violentissimo terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la costa orientale di Taiwan alle 7.58 ora locale di oggi, mercoledì 3 aprile. L'epicentro è stato localizzato in mare, 18 km a sud della città di Hualien, a circa 155 km a sud della capitale Taipei. Oltre alla scossa principale, ci sono state altre forti scosse di assestamento, di magnitudo superiore a 4. Diversi edifici sono parzialmente crollati. Due allarmi tsunami sono stati emessi in seguito alla violenta scossa, uno per Taiwan e uno per il Giappone: poi sono rientrati.

In questo video postato su X da @AlertaNoticiera, gli effetti della scossa di terremoto su una piscina del posto: le onde generate dal sisma sembrano quelle di un mare in tempesta. Il signore in vasca rimane calmo, impassibile, mentre alcuni conoscenti riprendono la scena con uno smartphone.