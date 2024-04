Terremoto di magnitudo 7.4 a Taiwan: aggiornamenti in diretta, foto e video

U n violentissimo terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la costa orientale di Taiwan alle 7.58 ora locale (era notte in Italia). L'epicentro in mare, 18 km a sud della città di Hualien, a una profondità di 15,5 km. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

Terremoto oggi a Taiwan: aggiornamenti in diretta

Oltre alla scossa principale, ci sono state almeno nove forti scosse di assestamento, di magnitudo superiore a 4. Diversi edifici sono parzialmente crollati. Nell'interno montuoso dell'isola, i video pubblicati sui social mostrano enormi frane. Ci sarebbero persone sotto le macerie.

Si tratta del terremoto più forte verificatosi a Taiwan negli ultimi 25 anni. Nella capitale Taipei gli edifici hanno tremato violentemente. Scossa avvertita anche in Cina. L'allerta tsunami è poi rientrata.

La scossa è stata fortissima: "Persone sotto le macerie"

Il corpo dei vigili del fuoco di Taiwan ha riferito che almeno una persona è morta e più di 50 sono rimaste ferite. Il bilancio è, per forza di cose, ancora parziale. Secondo i media taiwanesi, la polizia ha salvato almeno nove persone da un edificio parzialmente crollato a Hualien e cinque persone sono ancora in attesa di aiuto. Il servizio ferroviario è stato sospeso in tutta l'isola di 23 milioni di abitanti, così come il servizio della metropolitana a Taipei. Nella capitale però la situazione è tornata rapidamente alla normalità e le scuole sono aperte.

La Cina è "molto preoccupata ed esprime le sincere condoglianze ai connazionali di Taiwan colpiti dal disastro" del violento terremoto di magnitudo 7.4 registrato questa mattina sulla costa orientale dell'isola. E' quanto afferma una portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del governo centrale, precisando che "presteremo molta attenzione al disastro e alle situazioni successive e saremo disposti a fornire assistenza in caso di catastrofe".

Rupert Wingfield-Hayes, corrispondente da Taipei per la Bbc, racconta: " Ho vissuto per 10 anni in Giappone dove i terremoti sono frequenti e sono abituato a sentirli. Ma quella di stamattina è stata una delle scosse più forti che abbia mai visto. Vivo all'ottavo piano, l'edificio ha tremato violentemente, mi sono dovuto aggrappare al bancone della cucina per non cadere. Le scosse sono state molto violente, anche qui a Taipei, a ben più di 100 km dall'epicentro di Hualien".

Video da Taiwan: il terremoto in diretta

🇹🇼 | URGENTE: Imágenes de una piscina durante el fuerte terremoto en Taiwán. pic.twitter.com/D3Xw0h97yk — Alerta Noticiera (@AlertaNoticiera) April 3, 2024