Un bambino è intrappolato da 3 giorni in un pozzo: il video della caduta

Un bambino è caduto in un pozzo in cui è intrappolato da tre giorni. Il fatto è accaduto in Vietnam, nel Sud del Paese, all'interno di un cantiere edile per la costruzione di un ponte. Il buco sta rendendo parecchio difficoltose le operazioni di soccorso: è profondo 35 metri ma largo appena 25 centimetri ed ospita un pilastro di cemento. Oggi diversi ingegneri stanno cercando di salvare il bambino caduto, anche con l'aiuto di unità dell'esercito. Lui si chiama Thai Ly Hao Nam, 10 anni. Non si conoscono le sue condizioni di salute, ma è ancora vivo.

Nel video si nota chiaramente il bambino cadere, ma non è chiaro come sia passato attraverso una cavità così stretta e sia arrivato così in fondo. "Il bambino è rimasto intrappolato e potrebbe aver riportato ferite multiple", ha detto Doan Tan Buu, vicepresidente del comitato del popolo della provincia di Dong Thap. Pare che il bambino si trovasse nel cantiere alla ricerca di rottami metallici con degli amici, per poi cadere nel buco.

Secondo i resoconti dei media vietnamiti, i soccorritori hanno cercato di perforare e ammorbidire il terreno circostante nel tentativo di sollevare il pilastro e tirare fuori il bambino. Lunedì, il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha chiesto ai soccorritori federali di unirsi agli sforzi delle autorità locali per salvare il bambino.

Articolo in aggiornamento