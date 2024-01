Auto elettriche, i prezzi scendono: inizia Volkswagen con la sua gamma ID

Nonostante gli incentivi statali e il blocchi delle auto a motore termico che vanno moltiplicandosi in un numero crescente di città europee, il mercato dell'auto elettrica fatica ad affermarsi. Complici, oltre all'incertezza di molti consumatori sull'autonomia delle batterie, anche i prezzi piuttosto elevati. Volkswagen ha quindi optato per un a revisione al ribasso, in vari Paesi europei, introducendo anche nuovi livelli di allestimento per la propria gamma elettrica "ID".

Le novità in Italia

Con i nuovi listini Volkswagen, dal 3 gennaio la versione Pro Edition Plus per ID.3, ID.4 e ID.5 viene offerta a 1.000 euro in più rispetto alla versione Pro, ma con maggiori dotazioni di serie del valore di 9.800, con un conseguente vantaggio cliente calcolato in 8.800 euro.

Sulla nuova ID.7, la Pro Edition Plus costa 1.300 in meno rispetto alla Pro w aggiunge equipaggiamento per 6.350 euro, con un vantaggio cliente totale di 7.650 euro.

Tali revisioni alla gamma ID, ha dichiarato unportavoce della VW ad Automotive News Europe, "consentiranno di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi aziendali". "Continuiamo a concentrarci principalmente sulla qualità e sull'attrattiva dei nostri prodotti", ha aggiunto.