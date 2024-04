Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 14 aprile 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamo dunque il cielo e le stelle secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 14 aprile 2024. E ricordate, comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica. Oggi siete agitati però l'agitazione di questi giorni è una spinta ad andare avanti, oggi però con questa luna opposta c'è rischio di polemica e dispute. Non dimenticate che è un periodo importante per riprendere la vostra forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Toro

Cari toro, questo per voi è un weekend di riflessione, non volete più aspettare, sopratutto sul fronte del lavoro. E' possibile che arriviate a dire basta e a guardare altrove se una situazione non vi dà proprio più nessuno spiraglio e nessuna soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, questo per voi è un weekend interessante, rimangono dubbi sul settore delle finanze, quindi attenzione ai soldi e a come li usate. Anche nelle amicizie avete bisogno di un riferimento, e di un consiglio da una persona di cui vi fidate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, la luna di questa domenica nel vostro segno amplifica tutte le vostre emozioni, potreste essere molto arrabbiati o molto soddisfatti. Se ci sono persone che non vi danno soddisfazione le provocherete fino ad arrivare a un confronto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Leone

Cari Leone, da giugno si apre un periodo di forza, siete in pieno recupero, arrivano nuove sfide e traguardi da inseguire e ovviamente da tagliare da vincitori, anche con bilancia e gemelli che vivranno la vostra stessa grande rivincita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, avete tante cose da decidere, questo per voi è un periodo di attenta riflessione, molto cambia in base all'età. I giovani hanno la testa sulle spalle, invece i più anziani possono liberarsi o addirittura arrivare a fare qualche follia. Comunque sia, per tutti sono in vista piccole e grandi trasformazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, siete in piena rivoluzione, e siete tra i segni che avranno la seconda parte dell'anno molto positiva, come leone e gemelli, ma solo se ora vi liberate di un peso del passato e decidete di chiudere con tutti i sospesi e guardare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, per voi questa domenica c'è una luna importante e promettente, l'amore è ancora intenso e tutto da vivere. Iniziate un rpogetto nuovo, creatività, esami in vista e tante cose da fare. Arttenzione a misurare il sarcasmo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo weekend per voi va un pò a rallentatore, anche a livello fisico sentite il bisogno di più tranquillità. Quindi oggi riposatevi poi da domani ritroverete una grande capacità di azione, avete ancora tanti pianeti dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, questo weekend è un pò snervante perchè la luna è opposta, ma abbiamo buone notizie per voi: tra lunedì e mercoledì finalmente la situazione si fa più chiara e forse si sbloccherà qualcosa, arriverà la risposta che tanto attendete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, se un progetto è valido non mollare davanti alle difficoltà, ma spingilo. Questo è un periodo per voi molto costruttivo, anche l' amore va alla grande, può essere impetuoso ma puntate solo su chi vi ricambia senza perdere tempo in storie impossibili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, questa domenica sarà per voi una giornata positiva con la luna favorevole. Cambiamenti, allenaze ,ruoli vanno discussi entro maggio. Incontri speciali con toro, capricorno e scorpione.