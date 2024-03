Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 29 marzo 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di ogg i 29 marzo 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, sole e mercurio sono con voi, spero non ci siano complicazioni anche se voi spesso ve le cercate: chi ha a che fare ora con problemi burocratici è perchè agito in modo superficiale e frettoloso in passato, emozioni sincere, tra qualche giorno venere arriva, si salvi chi può.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Toro

Cari toro, queste sono per voi giornate segnate dalle preoccupazioni perchè non avete affrontato in passato problemi che ora sono evidenti, giove illumina gli angoli bui per liberarvi dalle cose negative, attenzione alle parole di troppo,a Pasqua piacevoli incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli,questa per voi sarà una pasqua riflessiva, le vostre relazioni d'amore stanno cambiando anche perchè non c'è più tanta pazienza da parte vostra, anzi, arriverete a dare addirittura un ultimatum se c'è chi ha tirato troppo la corda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, le vostre quotazioni salgono in vista di Pasqua, rimane l'umore un pò ballerino, ma i vostri obiettivi diventeranno sempre più vicini nella seconda parte di aprile, se dovete rinnovare un accordo ci sarà da trattare. Riposatevi in questi giorni di festa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Leone

Cari Leone, per voi sarà difficile non innamorarvi con questo cielo, finalmente si superano le delusioni del passato e si va avanti, anche un ammanco finanziario pian piano si supera così come i problemi famigliari, periodp inmportante in arrivo

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, rimandate le risposte e le scelte a dopo pasquetta, avete bisogno di provare almeno a staccare, spegnete l'ingranaggio della vostra mente, distraetevi, andate in vacanza almeno con la mente, ne avete bisogno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, in questo momento sentite la necessità di rilanciare un progetto, per voi questa sarà una Pasqua particolare, no a discussioni,si a comprensione, l'amore e i rapporti in famiglia sono agitati, ma il lavoro rimane al centro dei vostri pensieri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, si sa che siete persone molto esigenti ma non giudicate in modo troppo severo qualcuno, sfruttate venere e apritevi alle belle emozioni, dimenticate le tensioni passate e lasciatevi andare alle cose belle del momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, è ora di cambiare percorso, strada, demolire per ricostruire, state cambiando pelle, in amore non accettate intolleranze, farete pasqua con luna nel segno, potete fare tutto, in questo periodo comandate voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, soffrite di probabile stress per il troppo lavoro in questo momento, ma anche per qualcuno che vi mette i bastoni tra le ruote, per una persona che vi ha mancato di rispetto, dovete farvi scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, è tempo di condividere azioni, emozioni, anche delusioni vissute nel passato, aprite il vostro cuore con chi se lo merita. Progetti d'amore, soldi da amministrare e potete spendere bene, no allo spreco, l'amore si risveglia ad aprile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, queste sono giornate molto importranti per parlare di un contratto, negoziare un accordo, pasqua e pasquetta tranquille con poche persone intorno, creatività preimata: le stelle vi invitano all'azione.