Alessandra Mussolini: "Quello che è successo a Padova è indegno di un Paese civile"

Contro una legge che non consente ai bambini di essere figli di due mamme insorge anche Alessandra Mussolini. In un post sui social l’eurodeputata di Forza Italia ha mostrato tutto il suo disappunto per l’impugnazione da parte della procura di Padova di 33 atti di nascita di famiglie omogenitoriali.

La sua posizione 'rivista' sul tema, che la pone in netta controtendenza con la linea di governo, la aveva espressa più volte anche in tv. La nipote di Benito Mussolini ad aprile del 2021 si era schierata a favore del ddl Zan, il disegno di legge che prevede l’inasprimento delle pene per i crimi e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili.

"Quello che è successo a Padova è indegno di un Paese civile", ha tuonato la Mussolini, parlando di una "bomba" fatta esplodere in una famiglia "che va a colpire solo i bambini". Così "si tenta di spezzare una catena di affetti consolidata". Moltissimi i commenti del tipo: "Nella vita si può sempre cambiare. Importante in meglio".

