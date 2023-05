Berlusconi e il nuovo video dall'ospedale: "Votate, può incidere sul governo"

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha registrato un videomessaggio per la chiusura della campagna elettorale delle amministrative. Berlusconi ha ricevuto una troupe all'ospedale San Raffaele, dove si trova ricoverato dallo scorso 5 marzo. Seduto alla scrivania, come una settimana fa in occasione della convention azzurra a Milano, si è rivolto ai cittadini con un appello. "Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini - dice nel messaggio - il dovere di andare a votare, perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città. Quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano".

"Questo voto alle amministrative può incidere sul peso del nostro governo", ha detto Silvio Berlusconi. "Io sono ancora e purtroppo al San Raffaele. Ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca - ha spiegato il leader di Forza Italia -. Voglio ricordarlo a tutti gli elettori di Forza Italia, ma anche agli altri elettori dei partiti che formano la maggioranza del governo attuale di cui noi siamo la spina dorsale, e voglio anche ringraziare quegli elettori che nei comuni, dove ci sarà un nostro candidato capace e convincente, daranno a noi e a Forza Italia il loro voto".

Il video di Silvio Berlusconi da Facebook

Le elezioni amministrative sono in programma il 14 e 15 maggio in circa 700 comuni (con il successivo eventuale turno di ballottaggio che avrà luogo il 28 e 29 maggio). Il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale riguarda 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza).