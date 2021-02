Il tavolino in piazza per Conte: ecco il "predellino" preparato da Casalino

Una conferenza stampa convocata quasi a sorpresa, un tavolino davanti a palazzo Chigi ma la raccomandazione a non inquadrare il palazzo perché non si trattava di un discorso istituzionale. È ancora una volta il portavoce Casalino ad "apparecchiare" la discesa in campo del presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte che con poche parole si pone a leader del Movimento 5 stelle, ma anche a garante dell'accordo con il Partito Democratico e la galassia delle sinistre di Leu. Una alleanza che il premier uscente qualifica come progetto forte e concreto ribatezzata "alleanza per lo sviluppo sostenibile".

Una scelta discutibile, sopratutto per la location commentata da molti sui social.

Vado a memoria, ma credo non vi siano precedenti a una location simile per una dichiarazione del presidente del consiglio #conferenzaConte #Conte pic.twitter.com/Z392vsjlLv — luciano ghelfi (@lucianoghelfi) February 4, 2021

Tra le critiche anche il mancato rispetto delle misure anti contagio che invece sono state introdotte proprio dal governo. Forte la critica che viene anche dall'associazione della Stampa Parlamentare.

Come chiediamo da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, vanno garantiti i più ampi spazi di agibilità per i giornalisti (partecipazione, domande) e assieme assicurate le condizioni di sicurezza per tutti. Vale per tutte le istituzioni, finché i contagi non scenderanno. #Conte — Associazione stampa parlamentare (@ASParlamentare) February 4, 2021

Una scelta discutibile per via anche dell'importanza non solo del momento ma anche delle dichiarazioni rese dal premier uscente. Una discesa in campo che strizza l'occhio al modello 'predellino' di Berlusconi. Il Movimento 5 stelle nelle prossime settimane varerà la sua nuova squadra e Conte potrà svolgere il ruolo di garante nell'eventuale esecutivo Draghi. Da interno o esterno? ancora presto per dirlo. Occorre capire cosa succederà nella pancia del Movimento e quanti seguiranno l'area di Di Maio, ormai interna all'establishment, e quanti invece porteranno avanti la battaglia annunciata nelle scorse ora da Di Battista, probabile leader di una frangia oltranzista e tutt'altro che europeista cui potrebbero aderire anche i senatori Morra e Lezzi .

Proprio l'endorsement di Conte a un governo politico guidato da Draghi ha la funzione di cercare di compattare il Movimento 5 stelle per portarlo a ragionare sulla possibilità di considerare la fiducia ad un esecutivo presieduto dall'ex numero uno della Bce. La contropartita? Qualche ministro che possa restare tale anche nel nuovo esecutivo. Anche perché molto del futuro governo dell'Italia dipende dall'orientamento pentastellato. Conte lo ha capito e pare non voglia scendere dal carro: per ora il ritorno alla cattedra all'università può aspettare.