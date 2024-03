Daniela Santanchè indagata per truffa all'Inps: notificata la chiusura dell'indagine

Truffa aggravata nei confronti dell'Inps per la presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la cassa integrazione durante il Covid. Questa l'ipotesi di reato per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato alla ministra del Turismo e ad altre persone, tra cui Dimitri Kunz D'Asburgo, il compagno della senatrice di Fdi e Paolo Giuseppe Concordia, nonché alle società Visibilia editore e Visibilia concessionaria, l'avviso di fine indagine che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.

"L'ipotesi di truffa ai danni dell'Inps in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19, per un totale di 13 dipendenti", si legge in una nota a firma del procuratore capo Marcello Viola.

La vicenda

Il caso si colloca tra il 2020 e il 2022, per un totale di oltre 126 mila euro versati complessivamente dall'Inps. I dipendenti di Visibilia sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore e pagati con denaro pubblico derivante dagli aiuti varati dal governo Conte 2. Secondo gli inquirenti, in realtà i 13 dipendenti continuavano però a lavorare.

In una relazione della guardia di finanza depositata in procura emergerebbe come la scelta di ricorrere alla Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) sarebbe presa insieme a Dimitri Kunz D'Asburgo, il compagno di Daniela Santachè, e da Paolo Giuseppe Concordia, il responsabile delle tesorerie di Visibilia Group. Dalle loro conversazioni, rileva la guardia di finanza nella relazione, emergerebbe la "consapevolezza" dello schema "illecito".

Non si tratta dell'unica inchiesta che vede coinvolta la senatrice di Fratelli d'Italia: un secondo filone è stato aperto dalla Procura con l'accusa di falso in bilancio della sua società Visibilia. In questo caso si attende ancora l'avviso di conclusione delle indagini.