Draghi ringrazia Conte e al Senato scrosciano gli applausi (e qualche mugugno)

Mario Draghi cita l'ex premier Conte nel suo discorso sulla fiducia al Senato e l'aula si divide anche se a prevalere sono di gran lunga gli applausi. "Voglio ringraziare il mio predecessore Giuseppe Conte che ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed economica come mai era accaduto dall'Unità d'Italia" ha affermato il premier nel suo intervento sottolineando che il nuovo esecutivo non nasce da un fallimento della politica. I senatori della ex maggioranza, Pd, M5s e Leu, hanno accolto le parole del premier battendo le mani con convinzione e più di un parlamentare dai banchi dei 5 Stelle si è anche alzato in piedi. Ma dall'emiciclo, e in particolare dai banchi del centrodestra, si è sentito anche, distinto, qualche 'buuu' di protesta al nome dell'ex premier. Insomma, il nome di Giuseppe Conte divide ancora i due opposti schieamenti, e d'altra parte non poteva essere altrimenti.

Draghi ringrazia Conte nel suo discorso al Senato: video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il discorso di Draghi al Senato: 51 minuti e trenta applausi

Nel suo intervento al senato per chiedere la fiducia, il premier incaricato ha toccato molti temi: dai vaccini alla scuola, passando per la riforma del fisco che dovrà essere complessiva e non parziale seguendo il criterio della progressività. "Il piano vaccinale - ha osservato - è la nostra prima sfida". Il discorso del presidente del consiglio è durato 51 minuti. Il primo applauso, alla fine saranno una trentina, Draghi lo ha incassato dopo aver promesso informare i cittadini "con sufficiente anticipo" se le regole anti-Covid e le restrizioni cambieranno. I senatori hanno applaudito a lungo anche quando Draghi ha assicurato che il suo governo "sarà convintamente europeista e atlantista", mentre quando ha parlato di immigrazione, rilanciando un nuovo patto europeo, non è mancato qualche mugugno.