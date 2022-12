Elezioni Friuli Venezia Giulia 2023: i candidati e le info su come e quando votare

Elezioni Friuli Venezia Giulia 2023. Qui solo una cosa è certa: si candida il presidente uscente Massimiliano Fedriga, anche perché ha fatto discutere la scelta di presentarsi senza il simbolo del partito della Lega. Si presenta invece come civico, compattando tutto il fronte del centrodestra. Ma, per quanto riguarda la data, ancora non c'è nulla di ufficiale anche se le urne si dovrebbero aprire in primavera, probabilmente ad aprile.

Nel centrosinistra invece c'è ancora da capire che cosa si voglia fare perché non ci sono candidati ufficiali e non si capisce quali possano essere le alleanze. Nei mesi scorsi comunque il segretario regionale Cristiano Shaurli ha affermato che non sarà lui il candidato per la Regione.

Si muove il Movimento 5 Stelle che al momento sembrerebbe voler imbastire un dialogo soltanto con l’alleanza Verdi e Sinistra italiana. Per quanto riguarda il candidato dei 5 Stelle, nei mesi scorsi si è parlato molto dell’ex ministro Stefano Patuanelli, un triestino doc, ma anche qui al momento ancora sembrerebbe essere presto per gli eventuali nomi. Ma chi sono i candidati alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia 2023?

Elezioni regionali Friuli Venezia Giulia 2023, i candidati

Chi è Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra

Massimiliano Fedriga è legista da sempre e non è un modo di dire perché la sua prima tessere, quella della Lega appunto, l'ha presa quando aveva 15 anni con un consenso firmato dei genitori. Fedriga è laureato in scienze della comunicazione. Nel 2003 diventa segretario provinciale della Lega a Trieste, la città dove vive con la sua famiglia, e la sua scalata prosegue con l’elezione nel 2008 alla Camera dei deputati, confermata nel 2013 quando diventa anche capogruppo della Lega a Montecitorio. Quello è un periodo in cui Fedriga diventa un volto noto in quanto è ospite spesso delle televisioni nazionali, dove si fa portavoce del partito con i media.

In Parlamento Fedriga è stato membro della commissione che si occupa di politiche di lavoro e politiche sociali. Nell'ottobre 2015, in Parlamento, ha avuto una sospensione di 15 giorni per continue intemperanze. Era un periodo in cui si scontrava spesso con l'allora presidente della Camera Laura Boldrini. Era la prima volta che una sanzione veniva comminata a un presidente di gruppo. Difficile pensare che quel Fedriga fosse lo stesso di oggi: un uomo di governo moderato e sempre pacato nei toni. Fatto sta che, alle scorse elezioni regionali, viene candidato come Presidente del Friuli Venezia Giulia, raccogliendo con sè tutto il centrodestra. Fedriga ha vinto nettamente e la sua Lega è il primo partito nella regione.