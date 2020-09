Chi vincerà le elezioni regionali in Toscana di domenica prossima? Ci saranno ripercussioni a livello nazionale? Monica Guerzoni sul Corriere della Sera racconta come nel Pd siano giorni carichi di tensione. Le ultime ore di campagna elettorale Zingaretti le conduce all'insegna dell'ottimismo. E pensa magari anche al colpaccio: più spazio per i dem nel governo in caso risultati soddisfacenti.

Chi vince le elezioni regionali in Toscana?

«Adesso ventre a terra, poi si vedrà». Il futuro prossimo di Nicola Zingaretti sta chiuso in quel «poi». Tre lettere, scandite più volte dal segretario del Pd in questi ulti- mi giorni di corsa elettorale, che tengono insieme due sce- nari per il dopo elezioni. Nel primo le cose per il Nazareno si mettono male, o malissimo. Il Pd perde la Toscana, consegna alla Lega la roccaforte delle roccaforti e la leadership del presidente del Lazio vacilla, fino a innescare la corsa alla segreteria e la crisi del governo Conte.

Uno scenario da incubo per i dem, che sembrava più che improbabile fino a poche settimane fa ma che nessuno adesso come adesso può escludere con certezza, perché - seppur non siano più disponibili i sondaggi in questa fase pre-elettorale - le voci su un recupero della Ceccardi su Giani in Toscana ci sono.

Come racconta Carmelo Lo Papa su Repubblica, quella in Toscana è la madre di tutte le sfide "e Matteo Salvini è convinto di giocarsela alla roulette in queste 24 ore di fine campagna". Rosso o nero, non c'è pareggio: se vince in Toscana, con la "sua" Susanna Ceccardi, sbanca la roccaforte della sinistra, diventa il vincitore delle regionali ed esce - spera - dal tunnel politico-giudiziario in cui si ritrova. Se perde, raddoppia la sconfitta dell'Emilia Romagna otto mesi dopo".

Perché il voto in Toscana non è solo locale

Anche se inmolti cercano di confinarlo a puro voto locale, tutti - anche dentro il Pd - sanno che il voto in Toscana non sarà un voto locale. Perché è un simbolo, è l'altro confine del triangolo rosso, nonostante da tempo non sia più rossa, come raccontano i sei capoluoghi su dieci ormai governati dal centrodestra (Pisa, Arezzo, Pistoia, Grosseto, Massa, Siena) e un centrosinistra progressivamente ridotto al capoluogo di regione, Firenze, unico punto certo.

Ma Zingaretti vuole vedere il bicchiere mezzo pieno e, continua Guerzoni sul Corriere della Sera, pensa di poter vincere in Toscana e crede anche che nelle Marche, il suo appello contro le destre a «non giocare col fuoco» scalderà i cuori degli elettori grillini: "Se il Nazareno ha scelto Macerata per chiudere la campagna elettorale al fianco di Maurizio Mangialardi, è perché secondo i sondaggi che girano nella sede del Pd il vento sarebbe cambiato a favore della coalizione di centrosinistra.

Elezioni regionali: il Pd crede nella vittoria di Mangialardi nelle Marche