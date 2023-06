Francesco Figliuolo è il Commissario per la ricostruzione in Emila Romagna

ll Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a inizio maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. Generale degli Alpini, Figliuolo era saltato agli onori delle cronache durante la campagna di vaccinazione contro il Covid, nominato commissario straordinario da Mario Draghi in sostituzione di Paolo Arcuri.

Le reazioni politiche

Contrastanti le reazioni politiche, tutte concordi però sulla competenza e sulla serietà di Figliuolo. Il centrodestra emiliano-romagnolo manifesta soddisfazione per la nomina di Francesco Paolo Figliolo commissario per la ricostruzione in Romagna. "Una scelta equilibrata e ragionata. Bene il Governo che in tempi utili ha indicato l'uomo giusto al posto giusto", approva il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. "Crediamo che il generale Francesco Paolo Figliuolo saprà affrontare il tema della ricostruzione post alluvione in modo serio ed equanime, nella massima trasparenza e senza sbandamenti ideologico/politici, ascoltando tutte le esigenze in campo e dando risposte adeguate ai veri bisogni dei territori e di chi ha subito i maggiori danni. A Figliuolo il nostro ringraziamento, tutto l'appoggio possibile e i migliori auguri di buon lavoro".

"Buon lavoro al generale Figliuolo nuovo commissario per l'alluvione. Come sindaco della Città metropolitana di Bologna assicuro il massimo della collaborazione. Ne conosciamo le competenze e il senso dello Stato". E' il commento del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sulla scelta di Figliuolo come commissario per la ricostruzione post-alluvione.

"Penso allo stesso tempo- aggiunge Lepore- sia fondamentale il coinvolgimento della Regione, dei sindaci e dei presidenti di provincia e Città metropolitana nella struttura commissariale.

Servono inoltre risorse adeguate e risposte veloci". "Collaboreremo e rappresenteremo la nostra comunità. Mi auguro il Governo- conclude poi il sindaco Pd- adesso dismetta le polemiche politiche. Si guardi esclusivamente all'interesse delle nostre comunità. Si è perso già anche troppo tempo".

"Il generale Figliuolo saprà fare il suo dovere come col Governo Draghi. Ma è inevitabile che questa scelta si tinga della volontà politica di non nominare Bonaccini. Eppure Zaia per la tempesta Vaia o Fedriga per l'emergenza profughi erano 'naturalmente' commissari. Se sei governatore del Pd e comanda Meloni, non vai bene". Così la deputata del Pd Debora Serracchiani, dopo la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia Romagna.

