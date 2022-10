Fontana scrive “inpiegato” e il web si scatena

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un documento apparso su Twitter della Camera dei deputati risalente al 2018 attribuito al neo presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La nuova terza carica dello Stato avrebbe scritto in tale occasione nella sua scheda personale depositata a Montecitorio, per ben due volte, ?inpiegato? con la N al posto di impiegato con la M, commettendo un grave errore grammaticale. A rendere noto il documento la pagina "Crazy Ass Moments in Italian Politics", che mostra i momenti più assurdi della politica italiana.

Così Lorenzo Fontana, laureato in Scienze Politiche presso l?Università di Padova e in Storia all?Università Europea di Roma, è finito di nuovo sotto attacco sui social, dopo essere stato duramente criticato per le sue posizioni simpatizzanti con Alba dorata, l'organizzazione neonazista greca, per le sue simpatie per la Russia e per le sue posizioni contro le unioni gay e gli immigrati. C'è chi ironizza sulle sue lauree e chi invece rimane stupito dal fatto che sia in aspettativa dal 2009.