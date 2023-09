Sondaggi: sui migranti gli italiani bocciano il governo Meloni

La stretta annunciata dalla premier Giorgia Meloni sul tema migranti non convince gli italiani. Parola di sondaggisti. Lo scorso 17 settembre la premier è stata a Lampedusa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. In quella circostanza ha annunciato una serie di interventi, poi confluiti in un decreto ad hoc. Più centri per il rimpatrio, più espulsioni, rigore sono le linee guida. Non abbastanza secondo due indagini: una Tecnè e una Euromedia. E sullo sfondo c'è la Lega, che continua a propugnare soluzioni ancora più radicali e conquista consensi. Vediamo meglio la reazione degli italiani al piano Meloni per fermare l'immigrazione clandestina.

Il primo sondaggio che riportiamo è quello realizzato da Tecnè il 18 settembre. Agli intervistati viene chiesto: "Come valuta le politiche in materia di immigrazione del governo Meloni?". Sono ritenute "efficaci" dal 38,1%, "inefficaci" dal 49,4%. Gli incerti sono il 12,5%.

Poi c'è il sondaggio Euromedia del 19 settembre. Stavolta le domande sono quattro. Agli intervistati viene chiesto: "Se oggi ci fossero le elezioni politiche, lei per quale partito voterebbe?". Meloni resta in testa, ma con la risalita della Lega che supera il 10%. Più precisamente:

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 27,6;

Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista 19,2;

Movimento 5 stelle 16,6;

Lega per Salvini Premier 10,4;

Forza Italia-Berlusconi 7,0;

Azione-Calenda 4,1;

Italia Viva-Renzi 3,0;

Alleanza Verdi e Sinistra 2,8;

+Europa con Emma Bonino 2,5;

Per l'Italia con Paragone 1,8;

Noi Moderati 0,7;

Altri 4,3;

Indecisi-astensione 37,5.

Alla domanda "Quanto ritiene importante, oggi, la tematica dell'immigrazione e le politiche migratorie?". Risponde "molto" il 31,6%; "abbastanza" il 42,6% (totale positivi 74,2%); "poco" 15,7% e "per nulla" il 4,9% (totale negativi 20,6%). Non sa o non risponde il 5,2%.

La terza domanda è: "Pensando al tema dell'immigrazione mi dica se promuove o boccia l’operato del Governo Meloni svolto fino a oggi". La promozione arriva solo dal 25,9%. Bocciatura al 59,3%. Non sa o non risponde il 14,8.

Infine la quarta domanda. "Per quelli che sono i suoi valori e le sue convinzioni, che cosa manca al nostro attuale Governo per gestire al meglio il fenomeno migratorio e degli sbarchi?". Si chiede "maggiore organizzazione" al 45,4%; "maggiore durezza" al 36,6%, "maggiore apertura e accoglienza" al 13,2. Non sa o non risponde il 4,8%.

Come intendere i risultati? Guardiamo un paio di date. La visita di Meloni a Lampedusa è avvenuta il 17 settembre. Il giorno successivo, 18 settembre, c'è stato il Consiglio dei ministri con i primi provvedimenti. I sondaggi sono stati fatti il 18 (Tecnè) e il 19 (Euromedia). In entrambi i casi i provvedimenti presi sono stati bocciati quindi non c'è stato un effetto positivo sull'elettorato.

Chi invece è stato promosso salendo nel gradimento è la Lega. E proprio Salvini pungola la premier, anche se il biglietto da visita ufficiale è quello della "totale sintonia" sul tema immigrazione. Se la leader di Fdi insiste col "piano Mattei", l'alleato e leader della Lega insiste su soluzioni radicali, usa termini come "guerra" contro l'Italia. E fa di più. Porta a Pontida Marine Le Pen, con la quale condivide la richiesta del pugno duro. Una linea che sembra premiare a livello di consensi (rispetto a un precedente sondaggio rosicchia un punto percentuale a Fdi). Fatto non trascurabile perché all'orizzonte ci sono le elezioni europee. Quanto questo peserà su Meloni, che nel frattempo ha il nodo Finanziaria (con conseguenti scelte forse impopolari perché se i fondi sono pochi per forza di cosa crescono gli scontenti) si vedrà nei prossimi giorni.

