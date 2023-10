Spunta un altro video della giudice Apostolico, Musumeci alza il tiro: "Non è la sola a fare politica..."

Un nuovo video della manifestazione del 2018 a Catania per chiedere lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti in cui compare la giudice Iolanda Apostolico è stato pubblicato sui canali social della Lega. A commento del video, si legge: "'Nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili'. Giudice Rosario Livatino (3 ottobre 1952-21 settembre 1990)". La clip è montata con a corredo la scritta: "Catania, coppia che lavora in tribunale tifa con l'estrema sinistra davanti alla polizia", con riferimento anche al marito di Apostolico.

La giudice è finita nel mirino del centrodestra per non aver convalidato il fermo di alcuni migranti tunisini trattenuti nel Cpr di Pozzallo (Ragusa). Poi la pubblicazione dei video (due, quello di oggi è il terzo ndr). Per la destra il comportamento che ha avuto Apostolico denota una mancanza di "imparzialità" e la Lega chiede ufficialmente le dimissioni. La sinistra invece parla di "dossieraggio".

Nel frattempo è emerso che è stato un carabiniere a girare uno dei filmati che riprende la giudice (il secondo è dell'agenzia LaPresse). Lo ha fatto col proprio telefonino cellulare e senza alcuno scopo. Il militare lo ha riferito spontaneamente ai suoi superiori che hanno provveduto subito a informare l'autorità giudiziaria.

A rilanciare la polemica è stato oggi il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, intervenendo a una manifestazione di Fratelli d'Italia nel Siracusano. "Se un uomo politico passeggia in paese a braccetto con un mafioso non commette un reato, ma certamente proietta un'immagine negativa della buona politica. Bene, se un magistrato partecipa a una manifestazione di parte, con tante bandiere di parte, in un corteo in cui si dice 'assassino' al poliziotto, io mi chiedo: all'indomani, quando il magistrato torna al palazzo di giustizia quale credibilità può avere? Ecco perché io non reclamo dimissioni, credo che la magistratura abbia organi di autogoverno sufficienti per potere intervenire", ha detto.

Il ministro ha ribadito: "Mi sembra difficile difendere il ruolo di un magistrato che alimenta pregiudizi e che ha fatto scelte politiche che ostenta, sulle cui scelte poi è chiamata decidere".

Ma non solo. "Fra i magistrati catanesi - aggiunge Musumeci che in passato è stato presidente della Provincia di Catania e anche della Regione Siciliana - la giudice Apostolico non è la sola a fare politica, questo è un altro tema di cui ci occuperemo in altra sede". Ai cronisti che gli chiedevano a chi si riferisse, si è limitato a dire: "È un giudice che fa servizio a Catania, e non è il solo...".

