Joe Formaggio, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia che imbraccia un mitra

Tante, e inevitabili, le polemiche. Tre giorni fa, il 12 febbraio, un consigliere regionale del Veneto di Fdi, Joe Formaggio, ha pubblicato sul profilo facebook del consiglio regionale una sua foto mentre imbraccia un mitra con la didascalia: "In rappresentanza della Regione sono stato alla fiera della caccia a Verona. Sempre al fianco della lobby dei cacciatori e delle armi".

Un gesto poco apprezzato anche sui social. In molti hanno criticato la scelta di usare un profilo istituzionale per messaggi di questo tipo. "Non voglio credere che il Consiglio regionale del Veneto si senta rappresentato da questo messaggio", ha scritto una cittadino veneto. Oggi l'eco della notizia è arrivato fino a Roma e ha sollevato una polemica politica in cui le opposizioni attaccano la scelta "violenta e pericolosa" del consigliere regionale. Formaggio era balzato agli onori della cronaca in passato varie volte, dalla frase "Se un ladro entra in casa mia gli sparo in testa, ogni tanto un morto fa bene", all'ordinanza anti-rom in cui vietava loro addirittura la sosta in paese.

"I rappresentanti delle istituzioni devono essere sempre integerrimi e non al servizio di lobby o degli interessi di gruppi che promuovono strumenti di morte. Mi rivolgo a Giorgia Meloni affinché chiarisca, da leader di partito, se Fratelli d'Italia sia il partito delle armi e, da madre, se accompagnerebbe un minore a una fiera come quella che si è tenuta a Verona. Fratelli d'Italia non può trasformare il nostro paese in un nuovo Far West", denuncia Aurora Floridia di Alleanza Verdi e Sinistra che nei giorni scorsi ha presentato un'interrogazione al Ministro Piantedosi per chiedere che alla fiera delle Armi di Verona vengano adottate misure per vietare l'ingresso ai minorenni e che oggi invoca anche l'intervento del governatore veneto: "Il silenzio di Zaia è assordante: prenda le distanze dal consigliere Joe Formaggio e da questa sua ennesima inopportuna iniziativa".

"La Regione Veneto condivide le bravate e le posizioni di Formaggio? E' opportuno che Zaia o chi per lui prenda le distanze con chiarezza da Formaggio", insiste Daniela Sbrollini, senatrice di Azione-Italia Viva.

"Grave lo spot di Formaggio a favore della lobby delle armi. Grave che il Consiglio regionale diffonda foto con arma in pugno - chiosa Jonatan Montanariello (Pd) - È grave che in un Paese come il nostro, dove per fortuna le armi, foriere di violenza e tragedie, non sono di libera vendita, un consigliere regionale faccia un simile spot a favore di questa lobby. Sorprende ancor di più che da parte del Consiglio regionale venga diffusa, a corredo delle dichiarazioni di Joe Formaggio, un'immagine del consigliere che imbraccia sorridente un'arma. Qui non è questione di appartenenza politica bensì di civiltà. Propagandare, con il benestare istituzionale, l'uso delle armi, è un incitamento alla barbarie. Presenterò un'interrogazione per sapere come sia stato possibile commettere questo gravissimo scivolone".