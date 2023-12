Il governo taglia i soldi ai migranti per darli alle forze dell'ordine

Un taglio di 15 milioni l'anno, per tre anni, ai fondi per l'accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati. E un dimezzamento del tesoretto per le modifiche parlamentari, che nel 2024 passa da 100 a 50 milioni. Grazie a queste due "correzioni", contenute in un emendamento alla manovra, la maggioranza è riuscita a raggranellare le risorse per aumentare di 100 milioni la dote per il comparto sicurezza.

Una mossa che non è andata già a diversi esponenti dell'opposizione, e che non piacerà ai Comuni che più sono esposti ai flussi di migranti, dato che le risorse tagliate riguardano il nuovo fondo per l'accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati creato dallo stesso governo. "Imbarazzante, indecente e immorale", è l'attacco di Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. "Giorgia Meloni raschia il barile per fare la manovra economica e colpisce il fondo migranti con un taglio di 15 milioni l'anno, per tre anni: toglie aria all'accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati. Siamo dentro un quadro di politiche xenofobe molto pericolose anche per la tenuta sociale", conclude Grimaldi.

La maggioranza, però, difende la mossa, che è volta ad aumentare gli stanziamenti per forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco. "Mi sono impegnato in prima persona", dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Con questo emendamento, si dà "seguito a un impegno preso in Consiglio dei ministri", un "esempio di come questo governo sia impegnato nei confronti degli uomini e delle donne in divisa".