Meloni: "Grazie al Partito Democratico". Ma il video è un deep fake

"Dico grazie ai senatori e alle senatrici del partito democratico per aver creato un ambiente favorevole allo sviluppo tecnologico nel nostro paese. Farò in modo che il mio governo e la mia maggioranza studino le proteste presentate in modo da occuparsi seriamente di futuro digitale e di un futuro più inclusivo e più sostenibile". È una Giorgia Meloni diversa quella ascoltata oggi in Senato: troppo insolita per esser vera.

E infatti la premier non ha mai detto queste parole. Il video non è reale, ma è stato realizzato con le nuove tecnologie di Voice Cloining e Deep Fake. Abbiamo svelato il loro funzionamento in un'inchiesta di qualche giorno fa. Con tecniche simili siamo riusciti anche a fare annunciare a Joe Biden lo sbarco degli alieni.

#deepfake I parlamentari @pdnetwork presentano in Senato un disegno di legge sull’innovazione digitale con un finto video di @GiorgiaMeloni che li ringrazia e dice che studierà attentamente le loro proposte@antoniomisiani @AntonioNicita pic.twitter.com/8wrWPSzyVN — Filippo Santelli (@filipposantelli) November 9, 2023

Il termine deepfake è relativamente recente: nasce nel 2017. È una tecnica usata essenzialmente per sovrapporre immagini, audio e video. Di per sé è sempre esistita, il punto sono oggi le potenzialità dei nuovi software di intelligenza artificiale. Tramite processi di machine learning e intelligenza artificiale le nuove piattaforme, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce.

Il filmato postato dal giornalista Filippo Santelli e postato su X è stato presentato in senati dai parlamentati del Pd in senato durante la presentazione di un disegno di legge sull'innovazione digitale, ed è solo un piccolo spaccato dei reali rischi ai quali ci esporranno in futuro queste tecnologie.

