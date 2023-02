I risultati delle elezioni regionali in Lombardia: la diretta

Elezioni regionali in Lombardia. Alle 15 inizia lo spoglio delle schede e nel giro di poco, già nel corso del pomeriggio, sapremo i risultati di questa tornata elettorale. Chi sarà il nuovo governatore della Lombardia? A sfidarsi sono in quattro:

Il presidente uscente Attilio Fontana sostenuto dalla coalizione di centrodestra;

Pierfrancesco Majorino candidato per la coalizione di centrosinistra e M5s;

Letizia Moratti candidata per il Terzo Polo;

Mara Ghidorzi, sostenuta da Unione Popolare;

Elezioni Lombardia: la diretta dei risultati

Il favorito resta il governatore uscente. Anche perché a sinistra il campo largo è naufragato dopo la decisione del Terzo Polo di sostenere Moratti, una scelta non condivisa dal Pd che invece ha poi proposto un proprio candidato, Pierfrancesco Majorino, appoggiato anche dal Movimento Cinque Stelle. Today seguirà lo spoglio in diretta. I primi exit poll arriveranno subito dopo la chiusura delle urne.

Elezioni regionali in Lombardia: chi vince

In Lombardia il consiglio regionale è composto da 80 seggi e viene eletto con un sistema proporzionale, garantendo almeno un rappresentante per ognuna delle 12 province lombarde. Non è previsto un ballottaggio, come invece accade per i sindaci. Ciò vuol dire che vincerà chi prende più voti al primo turno anche senza superare il 50%. In altre parole basta avere la maggioranza relativa dei voti espressi alle urne.

L'affluenza è stata molto bassa, un dato - inutile dirlo - che ormai non stupisce più. Gli occhi, paradossalmente, sono tutti puntati sul centrodestra che parte favorito. Per un motivo piuttosto banale: se Lega e Forza Italia dovessero raccogliere un risultato inferiore alle aspettative le fibrillazioni dentro alla maggioranza di governo sarebbero inevitabili e dagli esiti imprevedibili.