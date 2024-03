Sergio Mattarella ha telefonato al padre di Ilara Salis

Mentre la politica continua a dividersi su Ilaria Salis, reclusa da oltre 13 mesi in un carcere ungherese con l'accusa di aver aggredito fisicamente un gruppo di neonazisti durante il "Giorno dell'onore", il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il padre dell'attivista, che per le leggi ungheresi rischia fino a 24 anni di carcere, per testimoniare la sua vicinanza e quella delle istituzioni. La telefonata è arrivata all'indomani della mail scritta dallo stesso Roberto Salis al Capo dello Stato, una richiesta di aiuto per far smuovere il governo Meloni che secondo il genitore (e secondo le opposizioni) non starebbe facendo abbastanza per riportare in Italia la figlia.

"La differenza tra il nostro sistema, ispirato ai valori europei, e il loro sistema - ha detto Matatrella - ha determinato questa situazione che ha portato a una disparità di trattamento tra due cittadini italiani. Questa disparità colpisce la nostra pubblica opinione. Speravo fossero giorni diversi". Il capo dello Stato, a quanto si apprende, ha assicurato che farà quanto è nelle sue possibilità, che non sono ampie e sul piano operativo passano attraverso il governo italiano. "Siamo tutti molto contenti e lo sarà anche Ilaria quando la sentirò - ha spiegato Roberto Salis - è stata una telefonata molto cordiale di circa cinque minuti che mi ha fatto molto piacere e alla fine ci siamo fatti gli auguri di Pasqua".

La prossima udienza il 24 maggio

Sergio Mattarella ha risposto all'appello lanciato dal padre di Ilaria Salis dopo che il Tribunale di Budapest ha respinto la richiesta di domiciliari per la figlia. La "disparità di trattamento" di cui parla il capo dello Stato, si riferisce alla scarcerazione di Gabriele Marchesi, imputato in Ungheria per gli stessi reati attribuiti alla donna, dopo che il tribunale di Milano ha letteralmente smontato l'impianto accusatorio montato dai giudici ungheresi per emettere il mandato d'arresto europeo. Il Presidente della Repubblica, con le sue parole che richiamano ai valori europei, critica anche il sistema di detenzione del Paese di Viktor Orban, con i detenuti portati incatenati nelle aule dei tribunali.