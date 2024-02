Sgarbi avrebbe violato la legge sul conflitto di interesse

Il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha esercitato attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati", in violazione della Legge Frattini sul conflitto di interesse. È quanto si legge nel testo del provvedimento dell'Antitrust - anticipato dal Corriere.it -, a seguito del quale Sgarbi ieri 2 febbraio ha presentato le dimissioni da sottosegretario.

L'autorità lo scorso 31 ottobre aveva avviato un procedimento contro il controverso politico italiano a seguito di una segnalazione trasmessa dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Secondo l'avviso dell'Antitrust, io non potrei parlare di arte per evitare il conflitto di interesse", ha detto lo stesso Sgarbi dal palco di una rassegna ideata da Nicola Porro. "E quindi vorrei annunciare qui le mie dimissioni da sottosegretario di Stato alla Cultura con effetto immediato. Scriverò una lettera alla Meloni. Io sono solo Vittorio Sgarbi, non sono più sottosegretario" ha aggiunto. "Non voglio essere sottosegretario".

Sgarbi avrebbe partecipato a pagamenti a eventi e proposto al pubblico - tramite il sito internet www.vittoriosgarbi.it - l’acquisto di propri libri corredati di dedica personalizzata. A questo si aggiunge la bufera nata dall'inchiesta della trasmissione tv Report su un quadro in possesso del sottosegretario che sarebbe stato trafugato. Sgarbi si è sempre detto estraneo ai fatti, ma sul caso ora indaga anche la magistratura.

"Sono diventato sottosegretario alla Cultura non per tacere, per non parlare d’arte, per non presentare libri, per non presentare mostre" ha rivendicato Sgarbi annunciando un ricorso al Tar. "Ritengo di aver fatto quello che dovevo fare"