Soldi dal Venezuela al Movimento 5 stelle, parla Di Maio: "È un falso"

Nessuna valigetta piena di denaro è mai partita da Caracas per finire nelle casse del Movimento 5 stelle. Lo ha ribadito oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una risposta al Question Time alla Camera.

"Il documento del fantomatico finanziamento illecito venezuelano a una forza politica italiana è già stato dichiarato falso più volte", ha risposto il titolare della Farnesina, precisando anche che "Il governo non subisce alcuna ingerenza nel definire la sua politica estera. Né per quanto riguarda il Venezuela, né su qualsiasi altro tema. Il fermo ancoraggio all'Occidente, soprattutto nelle sue declinazioni di Unione Europea e Alleanza Atlantica, è un costante punto di riferimento nel perseguire l'interesse nazionale in ogni quadrante e a qualsiasi latitudine".

L'azione del governo nei confronti del Venezuela, "è pienamente coerente con le linee indicate nella risoluzione adottata a marzo a larghissima maggioranza dalla Commissione Affari Esteri di questa Camera, con il consenso anche del gruppo cui appartengono gli interroganti", ha detto Di Maio.

Il presunto scoop dalla Spagna e la smentita di Crimi e Casaleggio

A presentare l'interrogazione era stato il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, in seguito a presunte rivelazioni del quotidiano spagnolo Abc. Secondo il giornale, nel 2010 Nicolas Maduro, all'epoca ministro degli Esteri venezuelano, avrebbe autorizzato l'invio di una valigia che conteneva 3,5 milioni di euro al Consolato venezuelano a Milano per finanziare in nero il M5s.

Secca la smentita del capo politico del Movimento, Vito Crimi, e del socio fondatore Davide Casaleggio, che hanno definito il documento "una fake news ridicola e fantasiosa", annunciando querele.