Sondaggi, tonfo Salvini: la Lega crolla (ma resta il primo partito)

Come stanno i partiti italiani secondo gli ultimi sondaggi? E cosa accadrebbe se si votasse oggi? In attesa delle elezioni regionali e del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre - che assumono una rilevanza particolare per i possibili riflessi politici a livello nazionale in questa fase di emergenza sanitaria - Ilvo Diamanti oggi illustra i risultati di un sondaggio Demos per l'Atlante Politico di Repubblica sulle intenzioni di voto e sulla popolarità dei leader.

Sondaggi politici oggi 29 agosto: ecco le intenzioni di voto

Secondo questo sondaggio, la Lega è al suo minimo dal 2019: il partito di Matteo Salvini, infatti, è ancora il primo partito in Italia con il 24,5% delle intenzioni di voto, ma crolla di circa dieci punti rispetto alle elezioni europee (quando aveva ottenuto il 34,3% dei consensi) e di cinque rispetto allo scorso febbraio. Leggendo i dati delle stime elettorali, Fratelli d'Italia continua la sua crescita, togliendo voti a Salvini: il partito di Giorgia Meloni è dato al 15,4% nelle intenzioni di voto. In calo il Partito Democratico (dato al 20,7%) e il Movimento 5 Stelle (16,2%), mentre Forza Italia è sostanzialmente stabile, con il 7,2% dei consensi nelle intenzioni di voto degli italiani. Leu, Italia Viva, +Europa e Azione di Carlo Calenda arrancano.

Il sondaggio sul gradimento dei leader

Il sondaggio di Demos & PI su Repubblica raccoglie anche i dati sulla popolarità e sul gradimento dei leader politici: spicca il nome dell'ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, terzo col 53% di gradimento nella classifica dopo Giuseppe Conte, la cui popolarità è in calo. Il gradimento nei confronti dell'attuale premier è al 60%, dieci punti in meno rispetto a marzo. Sul secondo gradino del podio c'è il governatore del Veneto Luca Zaia (56%).

Sondaggio elezioni regionali in Campania: De Luca al 50,4%

Un altro sondaggio di oggi degno di nota è quello che riguarda le elezioni regionali in Campania: Vincenzo De Luca è avanti di 21 punti sul candidato del centrodestra Stefano Caldoro. Un sondaggio pubblicato oggi dal Corriere della Sera accredita l'attuale presidente della Regione Campania di un "vantaggio molto netto", pari al 50,4%, "sul principale avversario, Caldoro, con cui alle regionali di settembre si confronterà per la terza volta negli ultimi 10 anni". Scrive Nando Pagnoncelli: "Un vantaggio cospicuo, frutto di più elementi, a partire dall'elevato apprezzamento per l'operato dell'amministrazione uscente: quasi due campani su tre (62%) esprimono un giudizio positivo mentre il 30% si mostra critico". Secondo la rilevazione, Caldoro si ferma al 29%.

In Campania nel centrodestra - scrive il Corriere - Forza Italia prevale sugli alleati con il 14% mantenendosi sui risultati delle Europee, seguita da Fratelli d'Italia con il 10,2% (quasi il doppio delle Europee e delle precedenti Regionali), quindi la lista Caldoro presidente con il 4,1% (contro il 7,2% del 2015) e infine la Lega con il 3,3%, in forte arretramento rispetto alle Europee quando fu il partito più votato con il 19,2%.