Il ministro Speranza positivo al Covid

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è risultato positivo al Covid e adesso si trova in isolamento. A causa del contagio il ministro non potrà prendere parte in presenza al Consiglio dei ministri in programma oggi, tuttavia, come comunicato dall'ufficio stampa del dicastero, Speranza sarà comunque in collegamento in videoconferenza.

La positività al coronavirus renderà impossibile al ministro Speranza anche intervenire alla conferenza annuale Pgeu - Gpue (Pharmaceutical Group of European Union) prevista questa mattina. Al suo posto ci sarà il capo segreteria tecnica del dicastero Antonio Gaudioso.