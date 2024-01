Toninelli al supermercato a caccia di tonno e salmone: "Guardate qua, 7 euro e 99, un prezzo incredibile"

Danilo Toninelli ha detto di non potersi più permettere tonno e salmone? Falso. Con la consueta verve l'ex ministro M5s derubrica a "pu**anate* i titoli dei giornali sulle sue presunte difficoltà nel comprare i prodotti ittici di cui sopra, complice l'inflazione.

"Io come te faccio la spesa" aveva detto qualche giorno fa Toninelli rispondendo a un utente nel corso di una diretta su YouTube, "faccio tutto quello che è necessario per dare una mano alla mia famiglia, ed è diventato folle. Prima mangiavo salmone perché è proteico, oppure bresaola, adesso li ho cancellati tutti, un po' perché sto cercando di limitare carne e pesce, un po' perché non è più fattibile. Ora non riesco a prendere neanche il tonno. Avete presente una scatoletta di tonno? Io prendevo quelle in vetro, ma porca p** una scatoletta costava 2 euro e 50, ora costa 7 euro".

Da qui i "titoloni" dei giornali e la replica stizzita di Toninelli. Che ha pensato bene di rispondere direttamente dal reparto di un supermercato. "Replichiamo a quei fenomeni dei giornalisti che oggi mi attaccano per aver detto che 'non mi posso permettere tonno e salmone da comprare al supermercato'. Non ho detto mai questo - ha fatto sapere Toninelli -, ma che quasi tutti gli italiani non se lo possono permettere. Qua sta la dimostrazione: per 90-100 grammi di salmone siamo tra i 6-7-8 euro" dice l'ex ministro inquadrando uno scaffale traboccante del noto pesce rosa. "Queste sono confezioni da 180 grammi di tonno, guardate qua 7 euro e 99. Un prezzo incredibile, insostenibile per la maggior parte degli italiani. Alla facciazza dei giornalisti che invece tengono nascosto il fatto eclatante che in Italia il costo della vita sia quasi raddoppiato fino a pochissimo tempo fa".

Toninelli ha poi chiarito definitivamente il concetto in una nuova diretta su YouTube: "Non ho mai detto che non mi posso permettere di comprare" tonno e salmone, "ma il costo della vita è totalmente schizzato anche su prodotti di uso comune come la scatoletta di tonno e quindi uno deve essere oculato nella spesa per riuscire a far quadrare i conti di una famiglia, che è una cosa che vale per me, per voi e per i nove decimi delle famiglie italiane". Una volta ribadito il punto, arriva immancabile la stoccata ai "vergognosi giornalai". "Ma veramente - si chiede Toninelli - avete il coraggio di sbeffeggiare, prendere per il c*** la maggior parte degli italiani?".