La scuola è sicura, il trasporto pubblico meno

Che la scuola sia sicura lo dicono anche i numeri. Lo 0,080% degli studenti sono stati contagiati da coronavirus dalla riapertura. "A scuola, ne siamo convinti, i ragazzi sono sicuri e per alleggerire la pressione sui mezzi pubblici non dobbiamo togliere studenti dalle classi e mandarli alle lezioni da casa, ma aumentare il servizio di trasporto. È possibile. Lo diciamo da aprile, c'è traccia nei verbali. Abbiamo migliaia di mezzi fermi per il crollo del turismo e non li riutilizziamo per gli spostamenti urbani e regionali. Perché?". Lo dice in un'intervista a La Repubblica il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo.

"Basta mezz'ora di assembramento per far girare il virus"

"I tecnici del Comitato scientifico - ricorda - hanno preparato tabelle sui flussi precise al secondo: gli ingressi in fabbrica degli operai, l'entrata degli studenti, poi la pubblica amministrazione. Mi chiedo per quale motivo nessun mobility manager delle grandi città abbia preso in mano queste tabelle per costruire un orario compatibile per tutti, senza incroci, senza affollamenti. Le uscite delle metropolitane con i pendolari gomito a gomito sono questioni di mezze ore sbagliate, non di più. Solo che basta mezz'ora di assembramento per far girare il virus".

Per Miozzo "se non impariamo a comunicare con i giovani, usando il linguaggio dei giovani in quella che è la più grande emergenza mediatica della storia, la situazione si aggraverà. I ragazzi si credono invincibili, e questo è dell'età, ma noi dobbiamo trovare un modo per parlare a una generazione.

Siamo rimasti ai comunicati stampa del Novecento, dobbiamo andare su Instagram, convincere chi ha tra i dodici e i ventiquattro anni", conclude.

Che la scuola sia sicura lo dicono anche i numeri. Lo 0,080% degli studenti sono stati contagiati da coronavirus dalla riapertura delle scuole. Sono dati del ministero dell’Istruzione, che ha condotto un monitoraggio, fino al 10 ottobre, con la collaborazione dei dirigenti scolastici. I dati sono stati condivisi con l’Istituto superiore di Sanità. Gli alunni risultati positivi alla Sars-Cov2 sono 5.793, mentre i docenti sono 1.020 (0,133% del totale), tra il personale non docente si registrano invece 283 casi (0,139% del totale).

La trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità. L'attenzione deve essere invece orientata fuori: mezzi pubblici in primis. Ma c'è chi le scuole le ha già chiuse, come la Campania, e chissà quando riapriranno.