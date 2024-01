Quando si torna a votare, bimbo ucciso dal treno in corsa, Giovanna Pedretti e la gogna social, Trump è tornato e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 16 gennaio 2024.

TRUMP VOLA. Non c'è storia. Donald Trump vince con ampio margine i caucus dell'Iowa, con il 50 per cento circa, consolidando il suo status di grande, unico favorito per la nomina presidenziale repubblicana del 2024, al secondo posto Ron DeSantis poi Nikky Haley. Da oggi in poi il ritorno sulla scena di uno dei presidenti Usa più divisivi di sempre, forse il più divisivo, sarà non più una suggestione, ma uno scenario molto concreto.

CASO PEDRETTI. Non si placano le polemiche su Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta nel Lambro dopo le polemiche per una recensione al suo locale, considerata "non autentica". Rinvenute diverse tracce di sangue nella vettura della donna, parcheggiata non lontano dal fiume. Sul corpo, sui polsi, anche alla gola molte ferite che si sarebbe procurata da sola. Conferme domani dall'autopsia. A Sant'Angelo tutti escludono che possa essersi inventata quel post del cliente, forse era un vecchio commento che aveva salvato e poi riproposto mesi dopo. Non ci sono certezze. Ma ci si interroga sul senso di andare a caccia di un mostro anche quando, in caso fosse stato totalmente falso, aveva un intento benevolo. Era una storiella che non faceva male a nessuno, un post sulla pagina Facebook di una cittadina qualunque. Ci si interroga in generale sulla gogna social che si può scatenare contro persone che non hanno strumenti per gestire una pressione simile.

UCCISO DAL TRENO A 9 ANNI. Un bimbo di 9 anni è rimasto ucciso da un treno mentre attraversava i binari a Borgo Revel di Verolengo, poche case al confine della provincia di Torino: si era allontanato da una comunità per minori. Non era la prima volta che tentava di farlo. Dalla comunità alla ferrovia ci sono un centinaio di metri: si è messo a correre, un salto oltre il guardrail e ha iniziato a camminare sui binari: travolto da un regionale diretto ad Alessandria. Resta da chiarire come il piccolo, seguito da psicologi ed educatori, sia riuscito ad allontanarsi.

QUANDO SI VOTA. Mentre la maggioranza è ancora divisa sulle candidature per le regionali, ci sono le date per elezioni europee e quelle amministrative. Oggi arriverà il decreto: a meno di sorprese, si vota sabato 8 e domenica 9 giugno. Seggi aperti dalle 14 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica sia per le europee, sia per tre elezioni regionali (Basilicata, Piemonte e Umbria), sia per quattromila Comuni nei quali è previsto il rinnovo dei sindaci (tra cui sei capoluoghi di regione, Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza). Il terzo mandato sarà possibile per i sindaci dei centri fino a 15mila abitanti, nessun limite per quelli sotto i 5 mila abitanti dove si potrebbe rimanere primi cittadini a vita.

IRAN BOMBARDA. Polveriera mediorientale. L'Iran bombarda in Siria e Iraq. Le guardie della rivoluzione affermano di aver colpito obiettivi Isis ad Aleppo e un quartier generale del Mossad a Erbil. Le autorità del Kurdistan riferiscono di 4 morti e 6 feriti nel raid. Gli Usa: "Irresponsabili". I media palestinesi intanto riferiscono di 25 morti in bombardamenti israeliani solo ieri sera nella Striscia di Gaza, con un totale di 132 vittime nelle ultime 24 ore (e oltre 24mila dal 7 ottobre). Sul fronte ostaggi, sono morti Yossi Sharabi e Itay Svirsky, presenti nel video diffuso da Hamas due giorni fa: "Uccisi in due bombardamenti israeliani separati", ma è impossibile verificarlo. Israele denuncia la tortura psicologica sulle famiglie. Parte dell'opinione pubblica, guidata da Yair Lapid, ex premier e capo dell'opposizione, si dice ora favorevole un qualunque accordo o condizione che porti alla liberazione dei connazionali nelle mani di Hamas.

Vi segnalo inoltre, in breve:

PATRIMONIALE. Dal World economic forum di Davos la ong Oxfam propone una misura choc: una tassa sui grandi patrimoni, sopra i 5,4 milioni di euro. In Italia l'imposta potrebbe essere rivolta al solo 0,1% più ricco della popolazione con un patrimonio netto individuale sopra i 5,4 milioni di euro. Nin si farà mai, sia chiaro, perché a destra sono tutti contrari. Ma avrebbe un potenziale gettito stimato tra 13,2 e 15,7 miliardi di euro all'anno: quasi una manovra.

VERSIONE DI POZZOLO. La pistola scivolata dalla tasca del giubbotto, qualcuno che l'ha raccolta e ha armato il cane lasciando poi partire involontariamente il colpo. È questa, secondo La Stampa la dichiarazione che il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo ha rilasciato il mattino dopo la festa di Capodanno a Rosazza. Tutta ancora da ricostruire la vicenda.

STRAGE VIAREGGIO. La Cassazione conferma le condanne per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009 che provocò 32 morti. Ma per la quantificazione degli anni di carcere è stato disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Firenze.

CHI HA ABBANDONATO LORENZO. Sta bene Lorenzo, il neonato ritrovato nel Torinese. Ad abbandonarlo vicino a un bidone non sarebbe stata la madre, ma un complice. Il piccolo era infatti venuto alla luce, secondo i medici, solo un'ora prima del suo recupero. Impossibile che una donna che ha appena partorito possa aver raggiunto quel vicoletto al gelo, magari in auto, prima di fuggire.

RECLUTE RUSSE. La Russia sta mobilitando circa 1.000-1.100 reclute al giorno per le sue forze armate, secondo l'agenzia di intelligence militare ucraina. Chi combatte in Ucraina guadagna circa 1.700-1.900 dollari al mese. Tanto, per gli standard russi. I nuovi soldati provengono principalmente dalle regioni più povere con i livelli di disoccupazione più alti.

RECESSIONE TEDESCA. Sono arrivati in 30.000 per la manifestazione. Lunghe file di trattori hanno bloccato il centro di Berlino. Centinaia di mezzi per protestare contro il taglio dei sussidi pubblici del settore voluti dal governo, una settimana dopo le manifestazioni in tutta la Germania. Le autorità temono che gruppi di estrema destra stiano cercando di sfruttare il malcontento. La manifestazione nel giorno della pubblicazione dei dati provvisori sul Pil tedesco, che registrano nel 2023 un -0,3%: è recessione.

FERRAGNEZ. Dopo i guai di Chiara Ferragni, nuova topica di Fedez che attacca un hater e gli promette "di andarlo a cercare" ma diffonde la foto sbagliata. Il rapper si è scagliato contro un certo Davidone, ma ha mostrato la foto di tal Wazza, Andrea Pollina, 40 anni, super tifoso dell'Inter. Anche questa vicenda finirà in mano agli avvocati.

LEO MESSI. Lionel Messi (assente alla cerimonia di premiazione) ha vinto il 'The Best Fifa Men's Player Award 2023', il premio più prestigioso del The Best Fifa 2023. Come nel Pallone d'oro, il fuoriclasse argentino ha battuto Erling Haaland e Kylian Mbappé. Ora che ha scelto per la sua carriera un tramonto dorato negli Usa, si può dire che si chiude il quindicennio di dominio sul calcio mondiale della "pulce" di Rosario.

