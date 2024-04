Già traballa il Ponte sullo Stretto, ancora schianti sulla statale "maledetta" (morti madre e figlio), ecco le auto cinesi in Italia e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la gionata: è mercoledì 17 aprile 2024.

PONTE SULLO STRETTO. Salvini sognava di avviare entro l'estate i cantieri dell'opera-bandiera, il ponte sullo Stretto di Messina. Ma il primo sgambetto arriva dal ministero dell'Ambiente, guidato da Forza Italia, che chiede ben 239 integrazioni. Dai costi della maxiopera al rischio tsunami all'inquinamento: è lunga a dismisura la lista delle richieste di chiarimento, di fatto su ogni aspetto del progetto, che per le associazioni ambientaliste "non sta in piedi". L'opposizione ha gioco facile a parlare di "macigno" e "progetto vecchio, risalente al 2011/2012, pieno di falle sul piano ingegneristico, ambientale, trasportistico e finanziario". Passo falso, ora il ministero dei Trasporti ha 30 giorni di tempo per dare risposte.

STATALE DELLA MORTE. Gli incidenti stradali uccidono ogni giorno, in media, circa 8 persone in Italia. Spesso finiscono tra le brevi di cronaca, ma così non dovrebbe essere, ancor meno quando continuano ad accadere nella stessa zona: Mottola, nel Tarantino. Nuovo schianto sulla statale 100, impatto frontale auto-tir: morti sul colpo madre e figlio di 12 anni, grave il padre. Da novembre una decina di vittime in pochi chilometri d'asfalto. Una strage quotidiana, la sicurezza stradale è la vera emergenza poco raccontata. Il ministero dei Trasporti non ha inserito la statale 100 fra le strade con priorità di ammodernamento nel quinquennio 2021-2025.

AUTO CINESI IN ITALIA. E' Dongfeng, colosso con quartier generale a Wuhan, la casa automobilistica cinese pronta a sbarcare in Italia. Secondo indiscrezioni di Bloomberg, sono in corso interlocuzioni per l'apertura di un impianto da oltre 100mila veicoli all'anno. L'esecutivo sta cercando di attrarre una nuova casa automobilistica dopo essersi scontrato con i piani di Stellantis ritenuti penalizzanti e l'opzione cinese ha preso quota. Dongfeng già collabora con Honda e Nissan, ma in Cina produce anche Peugeot e Citroen. Il governo offrirà alcune opzioni per i siti di produzione nelle prossime settimane. C'è grande attesa. Intanto a Mirafiori nuovo stop alla produzione fino al 6 maggio, cassa integrazione per migliaia di lavoratori.

ABORTO A OSTACOLI. Cresce la protesta per l'emendamento di Fratelli d'Italia al decreto legge sul Pnrr che prevede il coinvolgimento nei consultori di realtà del terzo settore antiabortiste. La legge 194 prevede già la possibilità per le strutture di avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato. Secondo le opposizioni, il blitz compiuto dalla destra "sfrutta le donne per regalare finanziamenti pubblici ad associazioni amiche, sottraendo risorse fondamentali a una sanità al collasso". Piuttosto che obbligare le donne, per dirne una, a sentire il battito cardiaco, in un Paese civile si destinano più fondi ai consultori senza criminalizzare nessuno.

Vi segnalo inoltre in breve:

CAOS LEGA. E' una pentola a pressione la Lega versione 2024. Aumentano i dubbi sulla candidatura alle europee del generale Vannacci, sostenuta da Salvini ma invisa a tutti i militanti. Il segretario non vuole essere nelle liste, mentre i colleghi Tajani e Meloni si candideranno. Nel 2019, solo cinque anni fa, la Lega toccò il massimo storico, 34 per cento. A giugno potrebbe invece finire l'era Salvini.

MELONI E MIGRANTI. La premier Meloni ha deciso di recarsi per la quarta volta a Tunisi per un nuovo incontro col presidente Saied. Al centro sempre il dossier migranti. Frenare le partenze "costi quel che costi" ed evitare nuove ondate di sbarchi sulle coste italiane durante la campagna elettorale verso le europee è un caposaldo della strategia di Meloni per tenere alto il consenso. E costerà parecchio. L'Europa ha promesso 900 milioni alla Tunisia.

DISASTRO SUVIANA. Per comprendere cosa sia successo a Suviana informazioni decisive potranno arrivare dalla seconda scatola nera dell'impianto, la scheda che ha registrato le operazioni del primo gruppo di produzione e che possono aiutare a cogliere eventuali anomalie del secondo gruppo, esploso. Fondamentali le testimonianze dei sopravvissuti, ma tre sono ancora ricoverati in rianimazione, gravi.

IRAN-ISRAELE. Teheran è pronta a usare "un'arma mia impiegata prima" per rispondere a un nuovo eventuale attacco di Israele. Secondo la Nbc l'attacco potrebbe avvenire fuori dai confini iraniani, contro i suoi alleati e le sue emanazioni.Tra gli obiettivi possibili di Nethanyau anche la fabbrica dei droni Shahed o il bunker dov'erano custoditi i missili balistici sparati sabato. Escluse iniziative contro le installazioni nucleari.

SCONTRI ALLA SAPIENZA. Due studenti arrestati. Un poliziotto e diversi studenti feriti. È il bilancio di una giornata di protesta all'Università la Sapienza. Le tensioni sono scoppiate al termine della riunione del Senato accademico. Gli studenti avevano chiesto ai componenti dell'organo di coordinamento delle attività dell'università di schierarsi contro "il genocidio in Palestina".

INGHILTERRA SENZA SIGARETTE. La nuova legge inglese proibisce l'acquisto di sigarette ai nati dal 2009 in poi, alzando in seguito di anno in anno il limite d'età, con l’obiettivo di creare, nelle parole del primo ministro Sunak, "una generazione che ha smesso di fumare". Il divieto insomma accompagnerà i quindicenni di oggi per tutta la vita.

BRUCIA LA BORSA. Brucia la storica Borsa di Copenaghen, a due passi dalla sede del governo danese. Le fiamme si sono sviluppate sotto il tetto di rame. L'intero edificio, che risale al 1625 ed era in fase di restauro per il giubileo dei 400 anni dalla costruzione, è collassato all'interno e potrebbero volerci altre 24 ore per spegnere le fiamme. Crollata la guglia. "È la nostra Notre Dame" dicono sgomenti i danesi.

BONUS PSICOLOGO OK. Un gran successo il bonus psicologo, almeno per i pochi che cono riusciti a usufruirne. Chi è arrivato nello studio dello specialista grazie al bonus psicologo, in oltre il 70% dei casi non vi era mai stato prima pur avendone bisogno: avrebbe influito sulla diminuzione dei giorni di malattia e di assenza dal lavoro. Nel 2024 però finiranno per ottenerlo appena 6-8mila persone su 400mila richieste.

PINK BOX. Trasformare le cabine fototessere in punti di aiuto per le donne vittime di violenza. Basta spingere il bottone per aprire un collegamento con il call center 1522 (che in tre mesi ha ricevuto 54 mila chiamate). "Dobbiamo fare qualche cosa", hanno pensato i vertici della Dedem, la società che gestisce le 4 mila iconiche macchinette. Hanno messo a disposizione l'infrastruttura. Entro il 30 giugno le prime 50, 300 entro fine anno.

CONCERTONE PRIMO MAGGIO. Arrivano i primi nomi degli artisti confermati per il "concertone" del primo maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil (quest'anno al Circo Massimo, non a San Giovanni): Achille Lauro, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain. I presentatori saranno Noemi ed Ermal Meta.

LA FESTA DEL GOL. Pioggia di gol in Champions League, ben undici in due partite. Psg e Borussia ribaltano le sconfitte dell'andata e volano in semifinale. Eliminate Barcellona e Atletico Madrid. Stasera alle 21 City-Real (diretta Prime) e Bayern Monaco-Arsenal (diretta Sky Sport).

Buona giornata su Today.it.