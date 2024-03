Stragi sull'asfalto (6 morti in due schianti), Putin "per sempre", così spiano con chi dormiamo, bonus psicologo di 1.500 euro e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 18 marzo 2024.

STRAGI SULL'ASFALTO. Ieri sera tre giovani di 31, 26 e 23 anni morti (più tre feriti gravi) in uno schianto sulla statale 100 a Mottola (Taranto). A novembre nello stesso tratto 4 morti. Sempre domenica sera, altri tre morti (due giovanissimi) e tre feriti sulla statale 291 tra Sassari e Alghero in un incidente tra tre auto dopo un sorpasso folle. Sull'asfalto è un'ecatombe, sfugge a volte il quadro generale che emerge unendo i puntini: 3.000 morti all'anno in Italia, vuol dire 8 morti e 600 feriti al giorno, e sono stime per difetto. Strage quotidiana. Allargando lo sguardo, nel mondo gli incidenti sono la prima causa di morte tra 5 e 29 anni. In futuro c'è una sola via percorribile: educazione stradale massiccia fin dalla scuola primaria. Edustrada è il progetto del ministero dell'Istruzione, va rinforzato e diffuso a macchia d'olio. È un'emergenza.

PUTIN "PER SEMPRE". Vladimir Putin vince le elezioni in Russia e ottiene un quinto mandato presidenziale con oltre l'87% delle preferenze. Percentuali che poco hanno a che vedere con la realtà: a nessun candidato credibile dell'opposizione è stato permesso di candidarsi. L'orizzonte ora è il 2030, quando potrebbe candidarsi per un altro mandato e governare fino ad 84 anni. Non si saprà mai quanti russi abbiano scritto nelle schede i nomi di Navalny o di altri dissidenti, o frasi come "no alla guerra". Le code a orari prestabiliti ai seggi hanno dato l'immagine di una resistenza visibile che nessuno aveva previsto, ma il futuro della Russia per ora è nelle mani di Putin.

SPIONAGGI CLANDESTINI. Dossieraggi di Stato: una rete clandestina spia i conti in banca dei Vip (e con chi dormiamo in hotel). Dipendenti ed ex della Presidenza del consiglio e della Difesa raccolgono e cedono all'esterno informazioni riservate. La base in piazza Bologna a Roma. Una delle operazioni coordinata da una società di intelligence francese. Un'inchiesta esclusiva di Fabrizio Gatti. Today.it è in grado di ricostruire l'attività di questa cellula clandestina, grazie al racconto di alcuni testimoni-whistleblower che, in cambio della garanzia dell'anonimato, hanno mostrato le prove.

SOLDI ALL'EGITTO PER I MIGRANTI. Missione al Cairo della premier Meloni, anche alla ricerca di un accordo per bloccare i flussi, sul modello di quello stipulato con la Tunisia. Soldi in cambio della chiave dei flussi. Ma dare così tanto potere a regimi autoritari, che lo useranno per scopi interni o economici, finora non è servito a frenare le partenze di migranti. Purtroppo in Italia il tema è sempre oggetto di propaganda politica. Sempre troppo tardi quando lo si affronterà con raziocinio. L'esternalizzazione con la Libia l'hanno fatta tutti gli ultimi governi italiani, destra e sinistra.

FEMMINICIDI. 22 donne uccise da inizio anno in Italia, una ogni tre giorni. Nel weekend ancora due femminicidi. A Roma una donna di 37 anni è stata uccisa dal marito davanti alla figlia al culmine di una lite in famiglia a Roma. A Taurisano, in provincia di Lecce, una donna di 50 anni è stata uccisa dal marito, che ha anche ferito una vicina che era intervenuta per difenderla.

CAMPO STRETTO. Dopo soli due test in Sardegna e in Abruzzo l'esperimento del "campo largo" rischiava di saltare. In extremis trovato un accordo sulla Basilicata, il candidato sarà Marrese, presidente dem della provincia di Matera. Si vota tra un mese e la riconferma di Bardi (Forza Italia) è quasi scontata secondo i sondaggi. In Piemonte invece Pd e M5s correranno separate, rivelando una debolezza intrinseca che fa il gioco di Meloni. Una proposta alternativa che possa "dar fastidio" al centrodestra, a livello nazionale, oggi semplicemente in Italia fatica persino a mettersi d'accordo su candidati in regioni non strategiche.

BONUS PSICOLOGO. Da oggi si può richiedere il contributo fino a 1.500 euro l'anno per sessioni di psicoterapia, per l'invio delle domande c'è tempo fino al 31 maggio sul sito Inps. Il bonus è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti che al momento della presentazione della domanda presentano due requisiti: la residenza in Italia e un valore dell'Isee, in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50mila euro.

Vi segnalo inoltre, in breve:

GAZA. Continua il braccio di ferro tra il primo ministro israeliano Netanyahu e i leader internazionali per mettere in pausa l'avanzata dei preparativi alla vasta operazione militare a Rafah, che viene data per scontata. Ci sono un milione e mezzo di civili plurisfollati e ammassati nella città più meridionale della Striscia di Gaza. Catastrofe umanitaria in pieno svolgimento.

BIDEN E STATI CHIAVE. Secondo retroscena della Nbc, Joe Biden è "in ansia" per la sua campagna elettorale. In un incontro a porte chiuse a gennaio non ha nascosto ai presenti la sua rabbia quando gli sono stati presentati i sondaggi per Michigan e Georgia, stati che ha vinto di misura nel 2020 e che non può permettersi di perdere nel 2024 se vuole conquistare un secondo mandato. Trump è di gran lunga in vantaggio.

SCUOLA CHIUSA PER RAMADAN. L'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Milano), 1270 alunni, il 43 per cento di origine straniera, è la prima d'Italia a fare un giorno di vacanza il 10 aprile per permettere agli studenti di festeggiare l'Eid al-Fitr, la fine del Ramadan. Non una scelta politica, più che altro una presa d'atto di una situazione e "un atto di civiltà" secondo il sindaco, ma le polemiche firmate Lega sono feroci.

L'ESTATE DEL GRANCHIO BLU. Il granchio blu è ovunque. Ci saranno problemi anche per la stagione turistica, fra Veneto ed Emilia Romagna, assicurano i pescatori. Nel Polesine dove si produceva il 90 per cento delle vongole italiane non ne resta nemmeno una. La siccità del 2022 più l'alluvione del 2023, caldo anomalo e quantità eccezionali di fango in mare. Si sono create le condizioni per la proliferazione eccezionale.

JOE BARONE. E' ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in gravi condizioni il dg della Fiorentina, Joe Barone, dopo aver accusato un malore in albergo prima del match dei viola con l'Atalanta. Partita rinviata e squadra sotto shock.

CROLLO JUVE. L'Inter viene ripresa a san Siro da Napoli (1-1) e la Juventus non va oltre lo 0-0 con il Genoa e la qualificazione Champions dei bianconeri, in caduta libera (una vittoria in otto partite), non è più così sicura. Allegri in confusione e teso come una corda di violino litiga con tutti nel dopo partita. Il Milan passa a Verona (3-1) e allunga al secondo posto.

Buona giornata su Today.it.