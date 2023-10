Inferno in discoteca (13 morti), madre e figlio uccisi in casa, pensioni con conguaglio, fino a quando dura l'estate a ottobre e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 2 ottobre 2023

INFERNO IN DISCOTECA. Il fumo e le fiamme hanno avvolto tutto nel giro di pochi minuti all'alba di domenica. Al momento è di 13 morti e alcuni dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio in discoteca a Murcia, in Spagna. Il pavimento del primo piano è crollato sui clienti che erano al piano terra mentre le fiamme si estendevano anche alla discoteca attigua. La causa del disastro non è stata ancora accertata ma tutto lascia pensare a un cortocircuito: già nel 2009 uno dei due locali travolti dalle fiamme venne evacuato dopo che alcuni cavi elettrici della facciata avevano preso fuoco. Tra i morti molti giovani nicaraguensi che festeggiavano un compleanno. L e identificazioni non saranno facili. I corpi delle vittime sono carbonizzati. Presto per stabilire eventuali responsabilità penali e capire se le discoteche fossero o meno in regola rispetto alla severissima legge spagnola sulle normative antincendio: è il peggior incendio in un nightclub spagnolo da l 1990, quando 43 persone morirono nel rogo di Saragozza.

DUPLICE OMICIDIO. Un uomo ha ucciso la madre e il fratello a Vignola (Modena). A scoprire i due cadaveri all'interno di un'abitazione sono stati i carabinieri accorsi sul posto dopo che i vicini di casa avevano dato l'allarme, intorno alle 21.30 di domenica, dicendo di aver sentito urla e liti. Il presunto autore del duplice omicidio, 67enne figlio e fratello delle due vittime, di 88 e 66 anni, ha lasciato la villetta in ambulanza ed è trattenuto dai carabinieri per accertamenti. Al momento non si conosce ancora la dinamica dei fatti.

MANOVRA A OSTACOLI. Mancano almeno 10 miliardi per coprire la seconda manovra dell'era Meloni. Non basta il maggior deficit (16 anziché 4 miliardi). Si darà la caccia ad altre risorse: tagli di spesa o aumenti di tasse. Il governo lavora a un "decreto anticipi" da 3,2 miliardi per finanziare nelle prossime settimane un antipasto del conguaglio delle pensioni all’inflazione, in modo da scaricare quei miliardi di spesa da un bilancio 2024 complicatissimo. Per i pensionati, il piano è quello di riconoscere prima di fine 2023 il conguaglio che serve ad allineare le pensioni 2023 all’inflazione effettiva registrata l'anno prima, e arrivata all’8,1% contro il 7,3% calcolato quando si è misurata la rivalutazione. Poi l'esecutivo stringerà ulteriormente il meccanismo delle rivalutazioni degli assegni.

SLOVACCHIA NELL'ORBITA DI PUTIN. Il tre volte premier Robert Fico, l’ex comunista tramutato in sovranista che irrita i socialisti europei e rischia di far risucchiare di nuovo la Slovacchia nell’orbita di Vladimir Putin e Viktor Orbán, ha vinto le elezioni in Slovacchia. "Siamo pronti ad aiutare l'Ucraina a livello umanitario e con la ricostruzione del Paese, ma non con gli armamenti", ha già detto. Non sarà semplice per lui formare un governo, che dovrà essere per forza di cose di coalizione. La "minaccia" ha suscitato preoccupazione tra i membri dell'Ue e della Nato. Finora la Slovacchia è stata un alleato leale e fermo di Kiev, fornendo missili terra-aria, elicotteri, e persino donando la sua intera flotta di aerei da combattimento MiG-29 in pensione. Sarebbe il primo Paese Ue a sfilarsi. Oggi a Kiev riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue.

10 ANNI DAL NAUFRAGIO. In dieci anni nulla è cambiato. Domani è il decimo anniversario del naufragio di migranti costato la vita a 368 persone tra uomini, donne e bambini, davanti a Lampedusa. Ci sarà la marcia dei sopravvissuti, il momento più toccante con la consueta deposizione della corona di fiori in mare. Non è prevista tuttavia la partecipazione di esponenti del governo; intanto la Tunisia afferma di "non poter fungere da guardia di frontiera per altri paesi". Gli sbarchi a Lampedusa riprendono, le condizioni meteomarine dei prossimi giorni fanno pensare che i nuovi arrivi si susseguiranno.

L'OMICIDIO DI BIELLA. Sono tutti nomi già noti alle forze dell’ordine quelli dei quattro arrestati per l'omicidio di Gabriele Maffeo, 33 anni, il cui cadavere anni è stato trovato in un cassonetto dell'immondizia a Biella. Ignoto il movente.

SCIAME SISMICO. Un nuovo terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato domenica 1 ottobre nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli. Da giorni l'area è oggetto di uno sciame sismico sempre più frequente.

ATTENTATO IN TURCHIA. Ritorna l'incubo terrorismo in Turchia: attacco kamikaze davanti agli uffici del ministero dell'Interno di Ankara nel giorno in cui il Parlamento avviava i lavori dopo la pausa estiva. Rivendicato dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Non ci sono vittime, a parte un attentatore che si è fatto esplodere.

KHALED SCARCERATO. Scarcerato (ma sotto condizioni) Khaled El Qaisi, il ricercatore italo-palestinese, fondatore del centro di documentazione palestinese, che era stato arrestato il 31 agosto dalle autorità israeliane senza che siano mai stati resi noti i capi di accusa.

BONUS ESAURITO. Per il bonus trasporti di 60 euro non possono più essere effettuate richieste. Lo stop arriva perché i fondi sono già andati esauriti, l'ha comunicato il ministero.

ESTATE A OTTOBRE. Previste almeno fino al 10 ottobre temperature massime da piena estate con punte di oltre 28-30 gradi in molte località italiane. I principali centri di calcolo internazionali danno ormai per certo il perdurare del dominio anticiclonico sull'intero bacino del Mediterraneo per gran parte della prima decade. Firenze ieri ha registrato la temperatura più alta di sempre a ottobre, o almeno dal 1931, da quando ci sono i dati ufficiali: 33 gradi.

CASO FEDEZ. Fedez è ricoverato da giovedì al Fatebenefratelli di Milano dopo un'emorragia interna, quindi non avrebbe potuto accettare l'invito di Francesca Fagnani al programma di Rai2 Belve. Ma la Rai aveva comunque bloccato tutto. La sua ospitata a pagamento non era stata ritenuta opportuna.

