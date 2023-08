Perché Putin va in in Cina, il taglio delle pensioni, bufera su Giambruno e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 30 agosto 2023.

PUTIN IN CINA. Sarà il primo viaggio all'estero di Putin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, se non si tiene conto delle poche visite-lampo nelle regioni ucraine occupate. Visiterà la Cina in autunno, rompendo così l'isolamento cui è stato costretto dal mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale penale dell'Aja. L'indiscrezione arriva da Bloomberg, Xi Jinping avrebbe invitato Putin a partecipare a ottobre al vertice della iniziativa cinese "Belt and road". L'economia russa dipende sempre di più da Pechino, con le banche cinesi diventate per Mosca il principale collegamento con il mondo esterno. Fonti anonime del governo russo hanno riferito all'agenzia di stampa che il capo del Cremlino viaggerà in futuro solo in quei Paesi che gli possono garantire sicurezza totale, nessuna protesta di piazza, nessun boicottaggio e nemmeno domande di giornalisti.

VIOLENZE SESSUALI. Meloni domani al Parco Verde di Caivano. Secondo De Luca, presidente della Campania, serve "un assedio militare di un mese". Intanto a Palermo la 19enne stuprata dal branco si sfoga contro gli haters: "Sono stanca, mi state portando alla morte. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così". Campanello d'allarme che ha portato alla decisione di trasferirla, con il suo consenso, da Palermo in una comunità protetta. Fanno discutere intanto le parole di Giambruno, compagno di Meloni e conduttore Mediaset: "Se eviti di ubriacarti, non trovi il lupo". Lo stupro non ha mai, mai nulla a che fare con i comportamenti di chi lo subisce, ma solo con il carnefice o i carnefici. Lui non ci sta: "Stiamo rasentando il ridicolo, la politica credo che abbia cose ben più interessanti da fare che non quelle di occuparsi di uno spazio giornalistico". Ma se quello spazio giornalistico commenta l'attualità (anche politica) ed è curato dal compagno della premier, l'attenzione è inevitabile. Opposizioni all'attacco.

MIGRANTI, RIMPATRI VELOCI. Sarà operativo dalla prossima settimana a Pozzallo il nuovo centro per assicurare procedure accelerate di esame delle domande di protezione internazionale inoltrate dai migranti che sbarcano in Italia. Obiettivo "rimpatri veloci" per chi proviene dall'elenco dei cosiddetti "Paesi sicuri". La novità è stata introdotta dal decreto Cutro, ma ci sono molti dubbi persino nel centrodestra sulla reale efficacia. Zaia dice: "Arriveranno oltre 200mila persone quest’anno, e solo l’8% avrà lo status di rifugiato. Pensare al rimpatrio è come svuotare il mare con un secchio. Se fossero confermati questi numeri, almeno 150mila persone dovrebbero essere riaccompagnate una a una in aereo con le forze dell'ordine. La vedo dura".

TAGLIO PENSIONI. L'abolizione della riforma Fornero tornerà di nuovo nel libro dei sogni della maggioranza. Nel 2024 si andrà ancora in pensione con i requisiti noti. La Lega dovrà rinunciare anche questa volta alla Quota 41 secca, sperando di prorogare almeno Quota 103. Nonostante le promesse, "il governo sulle pensioni non farà nulla anzi, sino a oggi, è riuscito a fare peggio dei governi precedenti" dicono dalla Cgil. A rischio la rivalutazione delle pensioni, con un ennesimo taglio più che probabile nel 2024. "Il governo, già con l'intervento dello scorso anno, ha definito un meccanismo per blocchi fortemente iniquo e penalizzante in particolare per le pensioni che superano di oltre cinque volte il trattamento minimo", sottolinea il sindacato. Per la manovra mancano effettivamente risorse, un freno parziale all'indicizzazione delle pensioni è da mettere in conto (se ne parlerà moltissimo nei prossimi mesi, anche perché le pensioni vigenti al 1° gennaio 2023 in Italia sono 17 milioni).

CAPPATO SPIATO? "I servizi segreti mi spiano per associazione sovversiva". Ha destato scalpore la denuncia di ieri di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e candidato a Monza per il seggio del Senato che fu di Silvio Berlusconi: "Chiedo formalmente alla presidente del Consiglio di verificare se corrisponda al vero l'informazione a me giunta anonimamente, che dal febbraio 2023 sarei sottoposto a captazione informatica del telefono, cioè intercettazione permanente e totale, attraverso Trojan di Stato. E che siano in corso intercettazioni con cimici nelle mie sedi di lavoro e di vita". Se i diritti civili diventano materiale eversivo, abbiamo un problema. Ancor di più perché ogni azione di disobbedienza civile dell'Associazione Coscioni, a partire dai viaggi in Svizzera dei malati terminali, avviene nella totale trasparenza, proprio per il carattere politico di queste azioni.

Vi segnalo inoltre, in breve:

FUNERALI PRIGOZHIN. Il funerale di Prigozhin si è svolto ieri in forma privata. Assente Putin. Sul fronte della guerra, si registra un "drammatico aumento di morti" fra i militari ucraini, secondo la Bbc sulla base di una recente stima Usa.

GIUSTIZIA PER SAMAN. Il Pakistan ha concesso l'estradizione di Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figlia Saman, avvenuto a Novellara nell'aprile 2021. Sarà portato in Italia con un aereo charter.

STRAGE DI CICLISTI. L'ultima è Francesca Quaglia, ventottenne travolta e uccisa in bici da un mezzo pesante ieri a Milano. La sedicesima ciclista deceduta ad agosto sulle strade italiane e la 126esima dall'inizio dell'anno. Una strage quotidiana.

TORNA IL CALDO. Perde forza l'ondata di maltempo che in questi giorni sta colpendo l'Italia. Oggi è allerta gialla "solo" in sette regioni. La perturbazione ha portato a un brusco calo termico ma i temporali e i venti forti hanno comunque le ore contate. Il ciclone da sabato in avanti cederà il posto, quasi ovunque, al sole e a temperature fino ai 30 gradi con picchi di 35 in Sardegna.

CONCESSIONI BALNEARI. Nessuna proroga. Sulle concessioni balneari il Consiglio di Stato tiene il punto, respingendo un ricorso contro una sentenza emessa dal Tar di Lecce torna a ribadire che le concessioni balneari scadono inderogabilmente il 31 dicembre di quest'anno. E poi le gare pubbliche, come nei Paesi civili.

NUOVI IPHONE. C'è una data per i nuovi iPhone: è il 12 settembre. Arriveranno anche nuovi Apple Watch. Per la prima volta i nuovi iPhone avranno il connettore Usb-C per adeguarsi alle regole di uniformità della commissione europea.

ELEZIONI X. Musk attua un'altra piccola rivoluzione sulla sua piattaforma X, consentendo spot e messaggi politici per le elezioni Usa del 2024. Su Twitter erano vietati dal 2019.

GRANDE CINEMA. La consegna del Leone d'oro alla carriera a Liliana Cavani darà il via oggi all'80ma edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia.

LA FOTO DEL GIORNO. La superluna "riposa" sulla cima di Glastonbury Tor, in Inghilterra. Foto da X (ex Twitter)/Jeffe Overs. Sono i giorni di minor distanza tra la Terra e il suo satellite ma anche quelli della seconda luna piena in un mese, fenomeno che si verifica di rado. Buona giornata, su Today.